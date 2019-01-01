Викрили банду, яка продавала на Волині крадені в Європі елітні авто

Викрили групу осіб, які отримували на «перебивку» автівки, викрадені в європейських країнах. Потім ці автомобілі збувалися в Україні. Серед учасників банди - волинянин.Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.За інформацією, на території Тернопільської та Волинської областей її учасники протягом 2018-2019 років займаються заміною номерів агрегатів на автомобілях еліт-класу, викрадених в Іспанії, Італії та інших країн Євросоюзу. Згодом зловмисники збувають ці авто українцям.Правоохоронці встановили, що організатором кримінального "бізнесу" є раніше судимий 34-річний мешканець міста Чортків. Чоловік замовляв у викрадачів марку та тип автомобіля, мав у наявності устаткування для перебивки номерних деталей. Устаткування знаходилося в гаражних приміщеннях з цілодобовим відеоспостереженням.Його «партнер»-співорганізатор – 46-річний житель міста Заліщики. Чоловік відповідав за доставку викрадачами викрадених авто до Чорткова. Крім того, він сам мав необхідну апаратуру для угонів машин.Оформленням документів на легалізацію автівок в Україні займався 41-річний волинянин. У минулому він притягувався до відповідальності у складі організованої злочинної групи за підробку номерів на автівках. Чоловік займався "перебивкою" (зміною номерів) окремих автозапчастин у Луцьку та надсилав їх поштовим зв’язком лідеру угруповання на Тернопільщину.Ще одним з головних фігурантів виявився 34-річний уродженець Хмельницької області, нині - мешканець Чорткова. Він був раніше засуджений за крадіжки і шахрайство. У викритій групі чоловік виконував роль спеціаліста по електроніці в автомобілях, чим займався у власних гаражах.Серед інших учасників групи – жителі Києва, Чернівців, Львівської, Волинської та Тернопільської областей. Кожен з них виконував відведену роль.Правоохоронці здійснили 26 обшуків. Процесуальні заходи пройшли на території Тернопільської, Волинської, Львівської, Чернівецької та Київської областей. Вони проводилися за місцем мешкання учасників групи та в місцях зберігання викрадених авто.У результаті заходів виявили і вилучили 6 викрадених транспортних засобів: TOYOTA AURIS, TOYOTA RAV4, три LEXUS NX 300h та AUDI Q5. Крім того, виявлено та вилучено три карабіни з оптичними прицілами та глушниками, три тротилові шашки, набої калібру 5,45 мм та 9 мм. Також правоохоронці виявили верстат для перебивки номерних агрегатів авто, заготовки та приладдя для внесення змін в номерні агрегати, GPS-трекери, радіопередавачі, радіостанції, кілька десятків мобільних телефонів, документи на автомобілі та номерні знаки.На теперішній час слідчим управління ГУНП у Тернопільській області лідерові групи та співорганізаторові вже оголошено підозру за ч. 2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст.290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Слідчі направили клопотання до суду про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Готують оголошення підозри іншим учасникам злочинної групи.