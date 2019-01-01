Біля «Променя» демонтували гігантську писанку
Сьогодні, 14:18
У Луцьку біля розважального центру «Промінь», що на проспекті Президента Грушевського, демонтували гігантську великодню писанку.
Демонтаж здійснили учора, 8 травня.
Нагадаємо, встановлювати символ пасхальних свят біля розважального центру розпочали 10 квітня. Вже 12 квітня великоднє яйце засвітили.
Металеву конструкцію із підсвіткою у корпоративних кольорах РЦ цьогоріч вже традиційно встановлювали перед головним входом до «Променя». Вона знову стала однією з улюблених святкових фотозон для лучан та гостей нашого міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Демонтаж здійснили учора, 8 травня.
Нагадаємо, встановлювати символ пасхальних свят біля розважального центру розпочали 10 квітня. Вже 12 квітня великоднє яйце засвітили.
Металеву конструкцію із підсвіткою у корпоративних кольорах РЦ цьогоріч вже традиційно встановлювали перед головним входом до «Променя». Вона знову стала однією з улюблених святкових фотозон для лучан та гостей нашого міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Біля «Променя» демонтували гігантську писанку
Сьогодні, 14:18
Ішов до тітки і зник: на Волині розшукують чоловіка
Сьогодні, 12:39
Здача нового будинку і озеленення території: затишне і сучасне житло у ЖК «Західний Олімп» під Луцьком*
Сьогодні, 12:05