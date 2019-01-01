Біля «Променя» демонтували гігантську писанку





Демонтаж здійснили учора, 8 травня.



Нагадаємо, великоднє яйце засвітили.



Металеву конструкцію із підсвіткою у корпоративних кольорах РЦ цьогоріч вже традиційно встановлювали перед головним входом до «Променя». Вона знову стала однією з улюблених святкових фотозон для лучан та гостей нашого міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля розважального центру «Промінь», що на проспекті Президента Грушевського, демонтували гігантську великодню писанку.Демонтаж здійснили учора, 8 травня.Нагадаємо, встановлювати символ пасхальних свят біля розважального центру розпочали 10 квітня. Вже 12 квітняМеталеву конструкцію із підсвіткою у корпоративних кольорах РЦ цьогоріч вже традиційно встановлювали перед головним входом до «Променя». Вона знову стала однією з улюблених святкових фотозон для лучан та гостей нашого міста.

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