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Біля «Променя» демонтували гігантську писанку

Біля «Променя» демонтували гігантську писанку
У Луцьку біля розважального центру «Промінь», що на проспекті Президента Грушевського, демонтували гігантську великодню писанку.

Демонтаж здійснили учора, 8 травня.

Нагадаємо, встановлювати символ пасхальних свят біля розважального центру розпочали 10 квітня. Вже 12 квітня великоднє яйце засвітили.

Металеву конструкцію із підсвіткою у корпоративних кольорах РЦ цьогоріч вже традиційно встановлювали перед головним входом до «Променя». Вона знову стала однією з улюблених святкових фотозон для лучан та гостей нашого міста.

Біля «Променя» демонтували гігантську писанку
Біля «Променя» демонтували гігантську писанку

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Теги: Промінь, писанка, яйце
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