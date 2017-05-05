Відома програма Lutsk Food Fest, який відбудеться 11–12 травня

Фестиваль вуличної їжі Lutsk Food Fest: Гастро тур вже 11-12 травня запрошує лучан та гостей міста у замок Любарта. В програмі заходу – майже 40 резидентів з різних областей країни, національні кухні майже 20 країн, гучно наповнена музична сцена, виступи спікерів, територія розваг для дітей.Про це повідомляє оргкомітет фестивалю.Музична сцена11.00 - 11.30 - Відкриття фестивалю. Знайомство з учасниками.12.00 - 13.00 - DJ Avecarnival13.00 - 13.30 - Конкурсний блок14.00 - 15.00 - Олександра Лукащук (Вокал)15.00 - 16.00 - Dj Fern16.00 - 16.30 - Гурт «Зефірки»16.30 - 17.00 - Конкурсний Блок17.00 - 18.00 - DJ Slavniy18.00 - 19.00 - Dj Shmell`19.00 - 20.00 - YUKO20.00 - 21.00 - DJ Bolshoi21:00 - Закриття першого дня фестивалюСпікер-зона13.00 Фітнес-меню просто неба з: смачно про корисне14.00 Лайфхаки для мандрівників, або Як зекономити і не потрапити у халепу, блогерка15.00 Автостопом в Антарктиду: рецепт унікального проекту від львів'янинаПрограма на 12 травня:Музична сцена11.00 - 11.30 - Ранкова зарядка з учасниками фестивалю12.00 - 13.00 - DJ Mash13.00 - 13.30 - Конкурсний Блок14.00 - 15.00 - DJ Famous & Сергій Гончаренко (Гітара)15.00 - 16.00 - Володимир Хомич (Vinyl)16.00 - 16.30 - Конкурсний блок16.30 - 18.00 - DJ A.D18.00 - 19.00 - «HAVANA» Cover Band19.00 - 20.00 - DJ NJOY20.00 - 21.00 - DJ Yanika21:00 - Закриття другого дня фестивалюСпікер-зона13.30 Готуємо разом з чемпіоном Італії з приготування піци, рестораторомта MOJO Hall14.00 Подорожі, робота, блогерство, сім’я. Відомий блогер та фіналіст проекту «Топ модель по-українськи»розповість свою історію успіху15.00 «Ukraїner: Наша сила і наша єдність – у різнобарвності України», гутірка з журналістом, письменником, автором проекту