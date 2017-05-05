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Відома програма Lutsk Food Fest, який відбудеться 11–12 травня

Відома програма Lutsk Food Fest, який відбудеться 11–12 травня
Фестиваль вуличної їжі Lutsk Food Fest: Гастро тур вже 11-12 травня запрошує лучан та гостей міста у замок Любарта. В програмі заходу – майже 40 резидентів з різних областей країни, національні кухні майже 20 країн, гучно наповнена музична сцена, виступи спікерів, територія розваг для дітей.

Про це повідомляє оргкомітет фестивалю.

Програма на 11 травня:

Музична сцена

11.00 - 11.30 - Відкриття фестивалю. Знайомство з учасниками.
12.00 - 13.00 - DJ Avecarnival
13.00 - 13.30 - Конкурсний блок
14.00 - 15.00 - Олександра Лукащук (Вокал)
15.00 - 16.00 - Dj Fern
16.00 - 16.30 - Гурт «Зефірки»
16.30 - 17.00 - Конкурсний Блок
17.00 - 18.00 - DJ Slavniy
18.00 - 19.00 - Dj Shmell`
19.00 - 20.00 - YUKO
20.00 - 21.00 - DJ Bolshoi
21:00 - Закриття першого дня фестивалю

Спікер-зона

13.00 Фітнес-меню просто неба з Оленою Чирук: смачно про корисне

14.00 Лайфхаки для мандрівників, або Як зекономити і не потрапити у халепу, блогерка Христина Жук

15.00 Автостопом в Антарктиду: рецепт унікального проекту від львів'янина Андрія Мочурада.

Програма на 12 травня:

Музична сцена

11.00 - 11.30 - Ранкова зарядка з учасниками фестивалю
12.00 - 13.00 - DJ Mash
13.00 - 13.30 - Конкурсний Блок
14.00 - 15.00 - DJ Famous & Сергій Гончаренко (Гітара)
15.00 - 16.00 - Володимир Хомич (Vinyl)
16.00 - 16.30 - Конкурсний блок
16.30 - 18.00 - DJ A.D
18.00 - 19.00 - «HAVANA» Cover Band
19.00 - 20.00 - DJ NJOY
20.00 - 21.00 - DJ Yanika
21:00 - Закриття другого дня фестивалю

Спікер-зона

13.30 Готуємо разом з чемпіоном Італії з приготування піци, ресторатором Романом Хорзовим та MOJO Hall

14.00 Подорожі, робота, блогерство, сім’я. Відомий блогер та фіналіст проекту «Топ модель по-українськи» Свят Бойко розповість свою історію успіху

15.00 «Ukraїner: Наша сила і наша єдність – у різнобарвності України», гутірка з журналістом, письменником, автором проекту Богданом Логвиненком.

Відома програма Lutsk Food Fest, який відбудеться 11–12 травня
Відома програма Lutsk Food Fest, який відбудеться 11–12 травня


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Теги: Lutsk Food Fest, програма
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