У Луцьку відзначили День перемоги над над нацизмом. ФОТО

Щороку 9 травня по всій Україні пам’ятники, монументи, обеліски вкриваються квітами. Це означає, що пам’ять народна жива, що подвиг загиблих у Другій світовій – незабутий. Вшанували пам’ять загиблих та привітали ветеранів, які пережили війну, і на Волині.Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Сьогодні, 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на Меморіальному комплексі «Вічної Слави» у Луцьку волиняни зібралися, аби вкотре пригадати події, що відбулися 74 роки тому.Покласти квіти до пам’ятного знаку прийшли ветерани, атовці, громадськість, духовенство, керівники різноманітних структур та органів, представники влади - голова облдержадміністрації, секретар Луцької міської радита інші."Народ України один із тих, хто втратив неймовірно велику кількість своїх синів і доньок в цій трагедії світового масштабу. Не шкодуючи ані душі, ані тіла народ України героїчно та мужньо виборював для світу свободу від нацистських загарбників. Друга Світова війна і виборена в ній Перемога, віддаляючись від нас у часі, не відходять у забуття. Священна пам’ять завжди залишається у наших серцях. Ми сильні тоді, коли пам’ятаємо. Ми пам’ятаємо – значить перемагаємо!" - промовила ведуча дійства та запросила присутніх вшанувати загиблих покладанням квітів до монументу.У Другій світовій війні Україні випала героїчна і разом з тим трагічна роль. Єднання суспільства навколо усвідомлення цієї істини й надалі сприятиме ефективному протистоянню зовнішнім викликам та загрозам.