На Львівщині учень повідомив про замінування школи, щоб не писати контрольну

Учора, 8 травня, близько дев’ятої години ранку у Самбірський відділ поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування школи, розташованої у місті Новий Калинів. На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. З навчального закладу евакуювали 545 дітей та 60 працівників.Про це повідомляють у прес-службі поліції Львівщини.Обстеживши приміщення та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.Як встановили поліцейські, неправдиве повідомлення про замінування навчального закладу надав п’ятнадцятирічний мешканець міста Новий Калинів, учень десятого класу «замінованої» школи.З метою відвернути від себе підозри, хлопець використав для вчинення правопорушення технічні засоби та програмне забезпечення, а після надання повідомлення знищив мобільний телефон. Проте, незважаючи на це, правоохоронці протягом кількох годин встановили особу зловмисника.Підлітка опитали у присутності його матері. За його словами, у цей день він мав писати контрольну роботу і у такий спосіб намагався уникнути цього. Досудове розслідування триває.«Від початку року на Львівщині це вже друге неправдиве повідомлення від учнів про «замінування» навчальних закладів. Усі вони розкриті. Телефонують як хлопці так і дівчата і причини таких своїх вчинків вони називають однакові – контрольні, іспити і таке інше. Я у першу чергу звертаюсь до батьків та вчителів – пам’ятайте, що неправдиве повідомлення про замінування – це не якийсь жарт – це кримінальне правопорушення. Нагадайте ще раз дітям про неприпустимість таких вчинків та про відповідальність, яка за це передбачена. А учням хочу сказати – у вас попереду ціле життя, не руйнуйте його на самому початку», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.