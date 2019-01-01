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У центрі Луцька запрацювала платна парковка. ФОТО

У центрі Луцька запрацювала платна парковка. ФОТО
На вулиці Кривий Вал у Луцьку запрацювала платна парковка.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Так, на місці парковки встановили знаки та нанесли відповідну розмітку про обладнання майданчику для платного паркування.

Оплата за годину пакування становить 8 гривень. Тариф затверджений рішенням виконавчого комітету.

На майданчику для платного паркування транспортних засобів знаходиться паркувальний автомат, де сплативши кошти за місце для паркування транспортного засобу, можна отримати паркувальний талон (фіскальний чек), який дає право на паркування транспортного засобу протягом визначеного періоду.

Повідомляють також, що за порушення правил паркування транспортних засобів, у тому числі неоплату вартості послуг з користування майданчиком передбачена відповідальність у вигляді штрафу.

У центрі Луцька запрацювала платна парковка. ФОТО
У центрі Луцька запрацювала платна парковка. ФОТО
У центрі Луцька запрацювала платна парковка. ФОТО

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Теги: парковка, Луцьк, Кривий Вал
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