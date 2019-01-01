На трасі Луцьк–Рівне маршрутка провалилася в землю
Сьогодні, 17:31
На трасі Луцьк-Рівне, поблизу села Понебель, що у Рівненському районі, маршрутка "Клевань-Рівне" провалилася у землю. Це трапилося на узбіччі.
Про це повідомляє "Сфера ТВ".
Водій маршутки зупинився, аби висадити пасажирів. Переднє праве колесо автомобіля провалилося у землю.
Нагадаємо, що на цій ділянці дороги шляховики прокладають нове дорожне покриття.
Головне зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Сфера ТВ".
Водій маршутки зупинився, аби висадити пасажирів. Переднє праве колесо автомобіля провалилося у землю.
Нагадаємо, що на цій ділянці дороги шляховики прокладають нове дорожне покриття.
Головне зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Українцям радять не нюхати кульбабу і бузок
Сьогодні, 17:56
На трасі Луцьк–Рівне маршрутка провалилася в землю
Сьогодні, 17:31
У «Промені» оголосили місяць творчості*
Сьогодні, 16:59
У центрі Луцька запрацювала платна парковка. ФОТО
Сьогодні, 16:41