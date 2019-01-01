На трасі Луцьк–Рівне маршрутка провалилася в землю





Про це повідомляє "



Водій маршутки зупинився, аби висадити пасажирів. Переднє праве колесо автомобіля провалилося у землю.



Нагадаємо, що на цій ділянці дороги шляховики прокладають нове дорожне покриття.









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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Рівне, поблизу села Понебель, що у Рівненському районі, маршрутка "Клевань-Рівне" провалилася у землю. Це трапилося на узбіччі.Про це повідомляє " Сфера ТВ ".Водій маршутки зупинився, аби висадити пасажирів. Переднє праве колесо автомобіля провалилося у землю.Нагадаємо, що на цій ділянці дороги шляховики прокладають нове дорожне покриття.

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