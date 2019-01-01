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На трасі Луцьк–Рівне маршрутка провалилася в землю

На трасі Луцьк–Рівне маршрутка провалилася в землю
На трасі Луцьк-Рівне, поблизу села Понебель, що у Рівненському районі, маршрутка "Клевань-Рівне" провалилася у землю. Це трапилося на узбіччі.

Про це повідомляє "Сфера ТВ".

Водій маршутки зупинився, аби висадити пасажирів. Переднє праве колесо автомобіля провалилося у землю.

Нагадаємо, що на цій ділянці дороги шляховики прокладають нове дорожне покриття.

На трасі Луцьк–Рівне маршрутка провалилася в землю



Головне зображення ілюстративне

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Теги: маршрутка, Луцьк-Рівне
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