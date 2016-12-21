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«Ми її вб’ємо, хай готує собі гроб»: журналістка з Волині знову заявляє про погрози

«Ми її вб’ємо, хай готує собі гроб»: журналістка з Волині знову заявляє про погрози
Журналістка з Нововолинська Наталя Камишникова, якій нещодавно невідомі підпалили будинок, запевняє, що їй продовжують погрожувати.

Про це вона написала на шпальтах видання "Радар".

"Учора до моєї знайомої на центральному ринку Нововолинська підійшла жінка років під тридцять – фарбована, в окулярах. Міцно взяла її за руку і сказала:

– Передай Камишниковій, що це було лише перше попередження. Ми її вб’ємо, хай готує собі гроб.

Пригрозили розправою і моїй дитині", - написала журналістка.

Тож жінка просить місцеву поліцію звернути на це увашу та вжити відповідних заходів.

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Теги: Наталя Камишникова, журналістка, погрози, Волинь
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