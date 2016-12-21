«Ми її вб’ємо, хай готує собі гроб»: журналістка з Волині знову заявляє про погрози





Про це вона написала на шпальтах видання "



"Учора до моєї знайомої на центральному ринку Нововолинська підійшла жінка років під тридцять – фарбована, в окулярах. Міцно взяла її за руку і сказала:



– Передай Камишниковій, що це було лише перше попередження. Ми її вб’ємо, хай готує собі гроб.



Пригрозили розправою і моїй дитині", - написала журналістка.



Тож жінка просить місцеву поліцію звернути на це увашу та вжити відповідних заходів.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналістка з Нововолинська Наталя Камишникова, якій нещодавно невідомі підпалили будинок, запевняє, що їй продовжують погрожувати.Про це вона написала на шпальтах видання " Радар "."Учора до моєї знайомої на центральному ринку Нововолинська підійшла жінка років під тридцять – фарбована, в окулярах. Міцно взяла її за руку і сказала:– Передай Камишниковій, що це було лише перше попередження. Ми її вб’ємо, хай готує собі гроб.Пригрозили розправою і моїй дитині", - написала журналістка.Тож жінка просить місцеву поліцію звернути на це увашу та вжити відповідних заходів.

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