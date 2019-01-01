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У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*

У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
19 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться фестиваль безпритульних собак #мокріносики – «Подаруй собаці дім». 20 безпритульних собак, які чекають на нову родину!

Про це повідомляє прес-служба закладу.

На фестивалі буде не лише виставка песиків, а й різні майстер-класи, ярмаркою та лекціями.

Лекційна частина:

12:30 – «Ласка зсередини», Наталя Рудь, директор КП «Ласка»/Юлія Сухоставська, волонтер КП «Ласка»;
13:30 – «Для чого потрібні прививки», Яна Коханюк, лікар ветеринар;
14:30 – «Психологія безпритульних собак», Олександр Червінський, кінолог, власник всесвітньо відомого розплідника Бернських зенненхундів «Alexberns»;
15:30 – «Каністерапія – лікування емоціями», Антоніна Гошовська, координатор проекту «Каністерапія UA-BY» 2018, Анна Павлось, асистент координатора проекту;
16:30 – «Правила утримання собак у м. Луцьку», Анна Курнєва, співорганізатор фестивалю.

Окрім того:
- Благодійна ярмарка – «Hand made for dogs»;
- «Мішок добра» – місце збору подарунків для притулку та його маленьких жителів. Ви можете допомогти: кормом, мисками, ліками та вітамінами для собак, повідками і т.п.;
- «Запитай у ветеринара» – протягом дня на фестивалі буде присутній ветеринар, з яким ви зможете обговорити питання щодо здоров’я вашого вихованця;
- «Royal canin» – партнер заходу, у його зоні ви зможете придбати смаколики для своїх улюбленців або ж зробити подарунок для притулку, якщо прийшли з пустими руками;
- Дитяча зона «Смугастий носоріг» – продовж свята ваших діточок розважатимуть аніматори та різноманітні майстер-класи!

Вхід на територію фестивалю зі своїми тваринами – ЗАБОРОНЕНИЙ. Ми стараємось створити найкомфортніші умови собакам з притулку, які і без того будуть хвилюватись. Дякуємо за розуміння.

ВАЖЛИВО: Всиновити чотириногого друга можна лише маючи паспорт.

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/171271310445842/

У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*

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Теги: мокрі носики, собаки, Промінь
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