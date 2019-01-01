У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*





Про це повідомляє прес-служба закладу.



На фестивалі буде не лише виставка песиків, а й різні майстер-класи, ярмаркою та лекціями.



Лекційна частина:



12:30 – «Ласка зсередини», Наталя Рудь, директор КП «Ласка»/Юлія Сухоставська, волонтер КП «Ласка»;

13:30 – «Для чого потрібні прививки», Яна Коханюк, лікар ветеринар;

14:30 – «Психологія безпритульних собак», Олександр Червінський, кінолог, власник всесвітньо відомого розплідника Бернських зенненхундів «Alexberns»;

15:30 – «Каністерапія – лікування емоціями», Антоніна Гошовська, координатор проекту «Каністерапія UA-BY» 2018, Анна Павлось, асистент координатора проекту;

16:30 – «Правила утримання собак у м. Луцьку», Анна Курнєва, співорганізатор фестивалю.



Окрім того:

- Благодійна ярмарка – «Hand made for dogs»;

- «Мішок добра» – місце збору подарунків для притулку та його маленьких жителів. Ви можете допомогти: кормом, мисками, ліками та вітамінами для собак, повідками і т.п.;

- «Запитай у ветеринара» – протягом дня на фестивалі буде присутній ветеринар, з яким ви зможете обговорити питання щодо здоров’я вашого вихованця;

- «Royal canin» – партнер заходу, у його зоні ви зможете придбати смаколики для своїх улюбленців або ж зробити подарунок для притулку, якщо прийшли з пустими руками;

- Дитяча зона «Смугастий носоріг» – продовж свята ваших діточок розважатимуть аніматори та різноманітні майстер-класи!



Вхід на територію фестивалю зі своїми тваринами – ЗАБОРОНЕНИЙ. Ми стараємось створити найкомфортніші умови собакам з притулку, які і без того будуть хвилюватись. Дякуємо за розуміння.



ВАЖЛИВО: Всиновити чотириногого друга можна лише маючи паспорт.



Детальніша інформація:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться фестиваль безпритульних собак #мокріносики – «Подаруй собаці дім». 20 безпритульних собак, які чекають на нову родину!Про це повідомляє прес-служба закладу.На фестивалі буде не лише виставка песиків, а й різні майстер-класи, ярмаркою та лекціями.Лекційна частина:12:30 – «Ласка зсередини»,, директор КП «Ласка»/, волонтер КП «Ласка»;13:30 – «Для чого потрібні прививки»,, лікар ветеринар;14:30 – «Психологія безпритульних собак»,, кінолог, власник всесвітньо відомого розплідника Бернських зенненхундів «Alexberns»;15:30 – «Каністерапія – лікування емоціями»,, координатор проекту «Каністерапія UA-BY» 2018,, асистент координатора проекту;16:30 – «Правила утримання собак у м. Луцьку»,, співорганізатор фестивалю.Окрім того:- Благодійна ярмарка – «Hand made for dogs»;- «Мішок добра» – місце збору подарунків для притулку та його маленьких жителів. Ви можете допомогти: кормом, мисками, ліками та вітамінами для собак, повідками і т.п.;- «Запитай у ветеринара» – протягом дня на фестивалі буде присутній ветеринар, з яким ви зможете обговорити питання щодо здоров’я вашого вихованця;- «Royal canin» – партнер заходу, у його зоні ви зможете придбати смаколики для своїх улюбленців або ж зробити подарунок для притулку, якщо прийшли з пустими руками;- Дитяча зона «Смугастий носоріг» – продовж свята ваших діточок розважатимуть аніматори та різноманітні майстер-класи!Вхід на територію фестивалю зі своїми тваринами – ЗАБОРОНЕНИЙ. Ми стараємось створити найкомфортніші умови собакам з притулку, які і без того будуть хвилюватись. Дякуємо за розуміння.ВАЖЛИВО: Всиновити чотириногого друга можна лише маючи паспорт.Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/171271310445842/

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