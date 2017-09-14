вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин влаштував пасіку на даху багатоповерхівки. ВІДЕО

Лучанин влаштував пасіку на даху багатоповерхівки. ВІДЕО
Юрій Мещеряков із Луцька створив надзвичайну пасіку просто на даху дев’ятиповерхівки. Крім того, зовсім скоро там буде створена й зона відпочинку.

Про це пише видання "ШоТам".

Чоловік перетворив дах багатоповерхівки на справжнісіньку еко-зону: там є і сад із зеленню, і пальма в горщику, і вазони. Крім того, там встановлений вулик, де чоловік поселив бджіл.

“Я тримаю вулики у селі, недалеко від Луцька. Їх у мене 12. Іноді мені хочеться бути біля них ближче, спостерігати за ними. У мене обставини склалися так, що бджоли захворіли, і я вирішив поставити вулик на даху. Знаю, що таке практикують у Японії, Німеччині, здається, і в Англії. Сам живу на дев’ятому поверсі, часто до них піднімаюся”, — розповідає пасічник.

Міні-пасіка існує вже досить давно — майже чотири роки. Саме там, біля міського парку, бджілки проживають та трудяться увесь цей час. Сусіди не жаліються, а Юрій пригощає їх медом, дає віск та прополіс.

Така еко-пасіка є дуже вигідною. З одного єдиного вулика Юрій отримує до 200 л меду, адже бджоли — запасливі комахи, які часто роблять «зайвий» мед для наступних поколінь.

Пасічник переконує: «ще не вечір», і мріє облаштувати цілий відпочинковий куточок. Замість руберойдового покриття він збирається облаштувати штучний трав’яний настил, де буде вирощена клумба або й навіть сад.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Мещеряков, пасіка, мед, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зустріли Епіфанія. ФОТО
Сьогодні, 19:59
Лучанин влаштував пасіку на даху багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
Сьогодні, 18:48
«Ми її вб’ємо, хай готує собі гроб»: журналістка з Волині знову заявляє про погрози
Сьогодні, 18:12
Українцям радять не нюхати кульбабу і бузок
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
У Луцьку відбудеться фестиваль меду У Луцьку відбудеться фестиваль меду
14 вересень, 2017, 13:39
Медові запаси волинського лісу. ФОТО Медові запаси волинського лісу. ФОТО
19 серпень, 2016, 10:43
На Волині зібрали перший урожай меду. ФОТО На Волині зібрали перший урожай меду. ФОТО
22 червень, 2016, 17:49
У центрі Луцька запрацювала платна парковка. ФОТО У центрі Луцька запрацювала платна парковка. ФОТО
Сьогодні, 16:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зустріли Епіфанія. ФОТО
Сьогодні, 19:59
 0
Лучанин влаштував пасіку на даху багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
 0
У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
Сьогодні, 18:48
 0
«Ми її вб’ємо, хай готує собі гроб»: журналістка з Волині знову заявляє про погрози
Сьогодні, 18:12
 0
Українцям радять не нюхати кульбабу і бузок
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8