Лучанин влаштував пасіку на даху багатоповерхівки. ВІДЕО





Про це пише видання "



Чоловік перетворив дах багатоповерхівки на справжнісіньку еко-зону: там є і сад із зеленню, і пальма в горщику, і вазони. Крім того, там встановлений вулик, де чоловік поселив бджіл.



“Я тримаю вулики у селі, недалеко від Луцька. Їх у мене 12. Іноді мені хочеться бути біля них ближче, спостерігати за ними. У мене обставини склалися так, що бджоли захворіли, і я вирішив поставити вулик на даху. Знаю, що таке практикують у Японії, Німеччині, здається, і в Англії. Сам живу на дев’ятому поверсі, часто до них піднімаюся”, — розповідає пасічник.



Міні-пасіка існує вже досить давно — майже чотири роки. Саме там, біля міського парку, бджілки проживають та трудяться увесь цей час. Сусіди не жаліються, а Юрій пригощає їх медом, дає віск та прополіс.



Така еко-пасіка є дуже вигідною. З одного єдиного вулика Юрій отримує до 200 л меду, адже бджоли — запасливі комахи, які часто роблять «зайвий» мед для наступних поколінь.



Пасічник переконує: «ще не вечір», і мріє облаштувати цілий відпочинковий куточок. Замість руберойдового покриття він збирається облаштувати штучний трав’яний настил, де буде вирощена клумба або й навіть сад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юрій Мещеряков із Луцька створив надзвичайну пасіку просто на даху дев’ятиповерхівки. Крім того, зовсім скоро там буде створена й зона відпочинку.Про це пише видання " ШоТам ".Чоловік перетворив дах багатоповерхівки на справжнісіньку еко-зону: там є і сад із зеленню, і пальма в горщику, і вазони. Крім того, там встановлений вулик, де чоловік поселив бджіл.“Я тримаю вулики у селі, недалеко від Луцька. Їх у мене 12. Іноді мені хочеться бути біля них ближче, спостерігати за ними. У мене обставини склалися так, що бджоли захворіли, і я вирішив поставити вулик на даху. Знаю, що таке практикують у Японії, Німеччині, здається, і в Англії. Сам живу на дев’ятому поверсі, часто до них піднімаюся”, — розповідає пасічник.Міні-пасіка існує вже досить давно — майже чотири роки. Саме там, біля міського парку, бджілки проживають та трудяться увесь цей час. Сусіди не жаліються, а Юрій пригощає їх медом, дає віск та прополіс.Така еко-пасіка є дуже вигідною. З одного єдиного вулика Юрій отримує до 200 л меду, адже бджоли — запасливі комахи, які часто роблять «зайвий» мед для наступних поколінь.Пасічник переконує: «ще не вечір», і мріє облаштувати цілий відпочинковий куточок. Замість руберойдового покриття він збирається облаштувати штучний трав’яний настил, де буде вирощена клумба або й навіть сад.

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