На Волині зустріли Епіфанія. ФОТО

Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України.



Про це повідомляє видання



Керівництво міста та району, керуючий Володимир-Волинською єпархією єпископ Матфей, представники громадськості, духовенство зустріли Предстоятеля ПЦУ при в'їзді у княже місто.



Далі митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.



Далі зустріч та спілкування з Предстоятелем ПЦУ продовжили у соборі Різдва Христового.



Нагадаємо, на другий день свого візиту митрополит візьме участь у заходах з нагоди дня пам'яті преподобного Стефана єпископа Володимир-Волинського. Його Блаженство у співслужінні запрошенного єпископату та духовенства очолить святкову Літургію у кафедральному соборі Різдва Христового.



Після завершення літургії на території собору відбудеться прес-конференція, опісля відбудеться хресний хід до стели загиблим воїнам АТО (центральна площа міста).



Окрім того, Блаженнійший Митрополит Епіфаній планує відвідати військову частину у місті Володимирі-Волинському.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському зустріли Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого, Митрополита Київського і всієї України.Про це повідомляє видання Район.Володимир-Волинський Керівництво міста та району, керуючий Володимир-Волинською єпархією єпископ, представники громадськості, духовенство зустріли Предстоятеля ПЦУ при в'їзді у княже місто.Далі митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.Далі зустріч та спілкування з Предстоятелем ПЦУ продовжили у соборі Різдва Христового.Нагадаємо, на другий день свого візиту митрополит візьме участь у заходах з нагоди дня пам'яті преподобного Стефана єпископа Володимир-Волинського. Його Блаженство у співслужінні запрошенного єпископату та духовенства очолить святкову Літургію у кафедральному соборі Різдва Христового.Після завершення літургії на території собору відбудеться прес-конференція, опісля відбудеться хресний хід до стели загиблим воїнам АТО (центральна площа міста).Окрім того, Блаженнійший Митрополит Епіфаній планує відвідати військову частину у місті Володимирі-Волинському.

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