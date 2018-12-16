На Волині зустріли Епіфанія. ФОТО
Сьогодні, 19:59
У Володимирі-Волинському зустріли Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України.
Про це повідомляє видання Район.Володимир-Волинський.
Керівництво міста та району, керуючий Володимир-Волинською єпархією єпископ Матфей, представники громадськості, духовенство зустріли Предстоятеля ПЦУ при в'їзді у княже місто.
Далі митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.
Далі зустріч та спілкування з Предстоятелем ПЦУ продовжили у соборі Різдва Христового.
Нагадаємо, на другий день свого візиту митрополит візьме участь у заходах з нагоди дня пам'яті преподобного Стефана єпископа Володимир-Волинського. Його Блаженство у співслужінні запрошенного єпископату та духовенства очолить святкову Літургію у кафедральному соборі Різдва Христового.
Після завершення літургії на території собору відбудеться прес-конференція, опісля відбудеться хресний хід до стели загиблим воїнам АТО (центральна площа міста).
Окрім того, Блаженнійший Митрополит Епіфаній планує відвідати військову частину у місті Володимирі-Волинському.
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Про це повідомляє видання Район.Володимир-Волинський.
Керівництво міста та району, керуючий Володимир-Волинською єпархією єпископ Матфей, представники громадськості, духовенство зустріли Предстоятеля ПЦУ при в'їзді у княже місто.
Далі митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.
Далі зустріч та спілкування з Предстоятелем ПЦУ продовжили у соборі Різдва Христового.
Нагадаємо, на другий день свого візиту митрополит візьме участь у заходах з нагоди дня пам'яті преподобного Стефана єпископа Володимир-Волинського. Його Блаженство у співслужінні запрошенного єпископату та духовенства очолить святкову Літургію у кафедральному соборі Різдва Христового.
Після завершення літургії на території собору відбудеться прес-конференція, опісля відбудеться хресний хід до стели загиблим воїнам АТО (центральна площа міста).
Окрім того, Блаженнійший Митрополит Епіфаній планує відвідати військову частину у місті Володимирі-Волинському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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