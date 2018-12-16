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На Волині зустріли Епіфанія. ФОТО

На Волині зустріли Епіфанія. ФОТО
У Володимирі-Волинському зустріли Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України.

Про це повідомляє видання Район.Володимир-Волинський.

Керівництво міста та району, керуючий Володимир-Волинською єпархією єпископ Матфей, представники громадськості, духовенство зустріли Предстоятеля ПЦУ при в'їзді у княже місто.

Далі митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.

Далі зустріч та спілкування з Предстоятелем ПЦУ продовжили у соборі Різдва Христового.

Нагадаємо, на другий день свого візиту митрополит візьме участь у заходах з нагоди дня пам'яті преподобного Стефана єпископа Володимир-Волинського. Його Блаженство у співслужінні запрошенного єпископату та духовенства очолить святкову Літургію у кафедральному соборі Різдва Христового.

Після завершення літургії на території собору відбудеться прес-конференція, опісля відбудеться хресний хід до стели загиблим воїнам АТО (центральна площа міста).

Окрім того, Блаженнійший Митрополит Епіфаній планує відвідати військову частину у місті Володимирі-Волинському.

На Волині зустріли Епіфанія. ФОТО
На Волині зустріли Епіфанія. ФОТО
На Волині зустріли Епіфанія. ФОТО
На Волині зустріли Епіфанія. ФОТО
На Волині зустріли Епіфанія. ФОТО

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Теги: Епіфаній, Волинь
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