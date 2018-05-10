На Волині стартувала Всеукраїнська теренова гра «Звитяга»

9 травня поблизу села Гайове Ківерцівському району Волинської області стартувала Всеукраїнська теренова гра "Звитяга-2019" - захід для активної молоді, яка прагне розвивати себе та свою країну.Про це повідомляє прес-служба ГО "ВМР "Національний Альянс"."Звитяга" - це місце, де карбується тіло та дух, де кожен може випробувати на що він здатен" - висловився на відкритті голова ГО "ВМР "Національний Альянс"Перед початком гри на вдачу та перемогу благословив учасників священикОкрім того, привітати учасників з початком гри приїхали народний депутат, громадська активістката депутат Луцької міської радиТрадиційно, після відкриття сотні зійшлись у грі "Лава на лаву". Це перша перевірка на силу командного духу перед стартом гри. Далі команди пішли в ліс розтаборовуватись.Упродовж чотирьох днів юнаки та дівчата боротимуться "за життя", яке символізуватиме пов'язка на рукаві. Втрата пов'язки дорівнює втраті ігрового життя.До слова, під час гри усіх учасників організатори розділили у сотні, чоти та рої (за зразком устрою УПА). Кожна сотня має прапор, який обороняє впродовж гри.Додамо, що на "Звитягу" прибули учасники з різних регіонів України: Київщини, Донеччини, Черкащини, Рівненщини, Львівщини, Вінничини, Волині, Львівщини, Полтави та інших областей. Також на грі є білоруси. Загалом на гру приїхало 300 юнаків та дівчат.Захід триватиме з 9 до 12 травня.Організатором всеукраїнської теренової гри "Звитяга" є ГО "ВМР" Національний Альянс" за підтримки Міністерства молоді та спорту України.