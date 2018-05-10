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На Волині стартувала Всеукраїнська теренова гра «Звитяга»

На Волині стартувала Всеукраїнська теренова гра «Звитяга»
9 травня поблизу села Гайове Ківерцівському району Волинської області стартувала Всеукраїнська теренова гра "Звитяга-2019" - захід для активної молоді, яка прагне розвивати себе та свою країну.

Про це повідомляє прес-служба ГО "ВМР "Національний Альянс".

"Звитяга" - це місце, де карбується тіло та дух, де кожен може випробувати на що він здатен" - висловився на відкритті голова ГО "ВМР "Національний Альянс" Максим Каширець.

На Волині стартувала Всеукраїнська теренова гра «Звитяга»


Перед початком гри на вдачу та перемогу благословив учасників священик Василь Мойсей.

На Волині стартувала Всеукраїнська теренова гра «Звитяга»


Окрім того, привітати учасників з початком гри приїхали народний депутат Ігор Гузь, громадська активістка Майя Москвич та депутат Луцької міської ради Павло Данильчук.

Традиційно, після відкриття сотні зійшлись у грі "Лава на лаву". Це перша перевірка на силу командного духу перед стартом гри. Далі команди пішли в ліс розтаборовуватись.

Упродовж чотирьох днів юнаки та дівчата боротимуться "за життя", яке символізуватиме пов'язка на рукаві. Втрата пов'язки дорівнює втраті ігрового життя.

На Волині стартувала Всеукраїнська теренова гра «Звитяга»


До слова, під час гри усіх учасників організатори розділили у сотні, чоти та рої (за зразком устрою УПА). Кожна сотня має прапор, який обороняє впродовж гри.

Додамо, що на "Звитягу" прибули учасники з різних регіонів України: Київщини, Донеччини, Черкащини, Рівненщини, Львівщини, Вінничини, Волині, Львівщини, Полтави та інших областей. Також на грі є білоруси. Загалом на гру приїхало 300 юнаків та дівчат.

Захід триватиме з 9 до 12 травня.

Організатором всеукраїнської теренової гри "Звитяга" є ГО "ВМР" Національний Альянс" за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

На Волині стартувала Всеукраїнська теренова гра «Звитяга»
На Волині стартувала Всеукраїнська теренова гра «Звитяга»

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Теги: Звитяга, Волинь
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