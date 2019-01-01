Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО

9 травня - день народження Високопреосвященнішого митрополита Луцького і ВолинськогоАдміністрація, викладачі і студенти Волинської Православної Богословської академії привітали свого архіпастиря з його 53-літтям, повідомляють на сторінці навчального закладу у Facebook.З вітальним словом виступив ректор академії протоієрей. В своїй промові отець-ректор привітав владику з днем народження і побажав міцного здоров’я, гарного настрою, многих та благих літ. Особливо підкреслив, що його архіпастирська опіка Волинською православною богословською академією є важливою для духовного навчального закладу.Студенти академії богословського і регентського відділення підготували музичне привітання та солодкі подарунки.На завершення Високопреосвященніший митрополит Михаїл подякував всім за вітання і наголосив, що найкращим подарунком для нього є праця і реалізація кожного у Церкві Христовій на славу Господню.