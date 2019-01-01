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Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО

Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
9 травня - день народження Високопреосвященнішого митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

Адміністрація, викладачі і студенти Волинської Православної Богословської академії привітали свого архіпастиря з його 53-літтям, повідомляють на сторінці навчального закладу у Facebook.

З вітальним словом виступив ректор академії протоієрей Володимир Вакін. В своїй промові отець-ректор привітав владику з днем народження і побажав міцного здоров’я, гарного настрою, многих та благих літ. Особливо підкреслив, що його архіпастирська опіка Волинською православною богословською академією є важливою для духовного навчального закладу.

Студенти академії богословського і регентського відділення підготували музичне привітання та солодкі подарунки.

На завершення Високопреосвященніший митрополит Михаїл подякував всім за вітання і наголосив, що найкращим подарунком для нього є праця і реалізація кожного у Церкві Христовій на славу Господню.

Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО

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Теги: Михаїл, день народження, Волинь, академія
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