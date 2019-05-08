вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині демонтують нелегальні заправки

У місті на Волині демонтують нелегальні заправки
У Нововолинську демонтують самовільно встановлені автозаправні станції на вулиці Луцькій та Шахтарській.

Питання нелегальних АЗС піднімали в місті неодноразово: у міськраді зверталися до органів прокуратури, фіскальної служби, правоохоронців. Та далі за листування справа не заходила. Про це 8 травня, заявив заступник міського голови Володимир Рожелюк під час позачергового засідання виконавчого комітету, – інформує Нововолинськ.com.

Тепер же із вимогою закрити незаконні заправки до органів місцевого самоврядування звернулася прокуратура. Окрім недоотримання податків до місцевого бюджету, порушення правил благоустрою, самовільно встановлені АЗС несуть і головну загрозу – людським життям. Адже встановленні з порушеннями, недотриманням правил експлуатації, тож що не відбудеться витоку пального, загоряння чи вибуху ніхто гарантувати не може, бо нагляду і контролю – жодного.

«Ми виявили незаконно діючі заправки на території нашого міста ще минулого року. Відтоді були численні звернення у міську й обласну прокуратуру, правоохоронні органи, обласну адміністрацію. Потім були від них звернення і уже ми давали на них відповіді. І так по колу все повторювалося», – зазначив Володимир Рожелюк.

Міський голова Віктор Сапожніков звернувся до представників Державної служби із надзвичайних ситуацій, котрі були присутні на засіданні, із проханням провести відповідні перевірки, на що отримав відповідь, що це неможливо через брак повноважень.

«Якби це було закордоном, то це вже, напевно, була б порушена кримінальна справа. Бо це не сплата податків. Ця самовільно установлена заправка – екологічно небезпечна та й вогненебезпечна теж. І ніхто нічого не робить, а усі тільки посилаються один на одного», – наголосив очільник шахтарського міста.

Отож, рішенням виконкому власників АЗС та дров’яного складу на вулиці Луцькій, 3Г, а також на вул. Шахтарській, 26Б зобов’язали демонтувати незаконні споруди до 18 травня.

У разі невиконання рішення це за них зроблять комунальники, а витрати на роботи покладуть на власників майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, нелегальна заправка, демонтаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Поліцейський офіцер громади» – вісім волинських ОТГ хочуть мати «шерифа»
Сьогодні, 21:48
У Луцьку зайнялась закинута будівля, де хазяйнують безхатьки. ФОТО
Сьогодні, 21:33
У місті на Волині демонтують нелегальні заправки
Сьогодні, 21:13
Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
Сьогодні, 20:51
На Волині стартувала Всеукраїнська теренова гра «Звитяга»
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Учнів волинського ліцею-інтернату, в якого протікає дах, відселили. ВІДЕО Учнів волинського ліцею-інтернату, в якого протікає дах, відселили. ВІДЕО
08 травень, 22:17
Лучанка роками зносила та складала сміття біля свого будинку. ФОТО Лучанка роками зносила та складала сміття біля свого будинку. ФОТО
07 травень, 23:26
У волинському ліцеї-інтернаті протікає дах. ВІДЕО У волинському ліцеї-інтернаті протікає дах. ВІДЕО
07 травень, 16:10
На Волині чоловік обікрав магазин та намагався втекти, стрибнувши з даху. ФОТО На Волині чоловік обікрав магазин та намагався втекти, стрибнувши з даху. ФОТО
07 травень, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Поліцейський офіцер громади» – вісім волинських ОТГ хочуть мати «шерифа»
Сьогодні, 21:48
 0
У Луцьку зайнялась закинута будівля, де хазяйнують безхатьки. ФОТО
Сьогодні, 21:33
 0
У місті на Волині демонтують нелегальні заправки
Сьогодні, 21:13
 0
Як вітали з днем народження владику Михаїла. ФОТО
Сьогодні, 20:51
 0
На Волині стартувала Всеукраїнська теренова гра «Звитяга»
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8