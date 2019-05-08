У місті на Волині демонтують нелегальні заправки





Питання нелегальних АЗС піднімали в місті неодноразово: у міськраді зверталися до органів прокуратури, фіскальної служби, правоохоронців. Та далі за листування справа не заходила. Про це 8 травня, заявив заступник міського голови Володимир Рожелюк під час позачергового засідання виконавчого комітету, – інформує



Тепер же із вимогою закрити незаконні заправки до органів місцевого самоврядування звернулася прокуратура. Окрім недоотримання податків до місцевого бюджету, порушення правил благоустрою, самовільно встановлені АЗС несуть і головну загрозу – людським життям. Адже встановленні з порушеннями, недотриманням правил експлуатації, тож що не відбудеться витоку пального, загоряння чи вибуху ніхто гарантувати не може, бо нагляду і контролю – жодного.



«Ми виявили незаконно діючі заправки на території нашого міста ще минулого року. Відтоді були численні звернення у міську й обласну прокуратуру, правоохоронні органи, обласну адміністрацію. Потім були від них звернення і уже ми давали на них відповіді. І так по колу все повторювалося», – зазначив Володимир Рожелюк.



Міський голова Віктор Сапожніков звернувся до представників Державної служби із надзвичайних ситуацій, котрі були присутні на засіданні, із проханням провести відповідні перевірки, на що отримав відповідь, що це неможливо через брак повноважень.



«Якби це було закордоном, то це вже, напевно, була б порушена кримінальна справа. Бо це не сплата податків. Ця самовільно установлена заправка – екологічно небезпечна та й вогненебезпечна теж. І ніхто нічого не робить, а усі тільки посилаються один на одного», – наголосив очільник шахтарського міста.



Отож, рішенням виконкому власників АЗС та дров’яного складу на вулиці Луцькій, 3Г, а також на вул. Шахтарській, 26Б зобов’язали демонтувати незаконні споруди до 18 травня.



У разі невиконання рішення це за них зроблять комунальники, а витрати на роботи покладуть на власників майна.

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