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«Поліцейський офіцер громади» – вісім волинських ОТГ хочуть мати «шерифа»

«Поліцейський офіцер громади» – вісім волинських ОТГ хочуть мати «шерифа»
Нещодавно в Ковелі співробітники управління превентивної діяльності поліції Волині ознайомили представників об’єднаних територіальних громад області з можливостями участі в пілотному проекті, який передбачає запровадження нового формату співпраці поліції з громадами.

Ініціатором проекту виступила Національна поліція України. Його впроваджують за підтримки міжнародних партнерів. Інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

«Поліцейський офіцер громади – це ще один крок у реформі Національної поліції України. Його мета, насамперед – забезпечення кожної громади поліцейським, який буде там працювати і жити. Він стане повноправним представником своєї громади і звітуватиме про роботу не тільки перед безпосереднім поліцейським керівництвом, а й перед самою громадою», – зазначив під час зустрічі Володимир Солоненко, начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в області.

Кожен такий поліцейський буде забезпечений робочим кабінетом на території ОТГ, службовим автомобілем та спеціальним планшетом.

Вісім ОТГ виловили готовність взяти участь у проекті «Поліцейський офіцер громади». Зокрема, під час зустрічі про це заявили представники Смідинської, Рівненської, Люблинецької, Турійської, Зимнівської, Устилузької, Зарічнянської та Шацької об’єданих територіальних громад.

Учасники зустрічі також поділилися міркуваннями щодо шляхів посилення роботи з профілактики правопорушень. Йшлося також про перспективи створення в об’єднаних територіальних громадах поліцейських станцій та центрів безпеки.

Нагадаємо, що проект «Поліцейський офіцер громади» стартував у Дніпропетровській області, де проведено відбір майбутніх поліцейських, і завершується їх навчання.

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Теги: офіцер громади, поліція, шериф
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