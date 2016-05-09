В Україні пам’ятні заходи 9 травня пройшли спокійно – Нацполіція

Ярослав Тракало.



Про це йдеться на офіційному



За словами речника, 9 травня в Україні відбулося понад 1400 заходів з нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У них взяли участь майже 700 тисяч осіб. До охорони правопорядку були залучені майже 22 тисячі правоохоронців. Серед них – 19,3 тисячі поліцейських та 2,5 тисячі військовослужбовців Нацгвардії.



Масові заходи в державі пройшли спокійно і без грубих порушень громадського порядку. Найбільш масовими вони були у Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.



Водночас Ярослав Тракало зазначив, що наразі поліцією зареєстровано 33 події, пов’язані з використанням забороненої символіки. Найбільше таких подій зафіксовано у Дніпропетровській (7), Миколаївській (5) та Одеській (3) областях, а також у м. Києві (6).



13 повідомлень з цієї кількості стосувалися використання «георгіївської стрічки», ще 15 подій були пов’язані з використанням іншої забороненої символіки (червоні прапори, символіка серпа і молота).



Відтак за 13-ма фактами наразі поліцейські вже склали адміністративні матеріали за статтею 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.







Директор Департаменту комунікації Нацполіції також повідомив, що поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про п’ять подій, кваліфікованих за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України. Вона передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Чотири таких кримінальних провадження відкриті у Дніпропетровській області, ще одне – в Одеській. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на термін до 5 років.



Також Ярослав Тракало Зазначив, що поліцейські відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. В одному випадку – невідомі особи закидали камінням автобуси, що рухалися з м. Кривий Ріг до м. Дніпро. В іншому випадку – кримінальне провадження відкрите за фактом, коли невідомі кинули червону фарбу під час руху колони людей. Ще одне провадження розпочато в Одесі за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ. Там під час фільтраційних заходів на Алеї Слави правоохоронці зупинили чоловіка з кастетом.



«Загалом заходи пройшли спокійно. Це результат, безумовно, добре проведеної превентивної роботи поліції. Нагадаю, напередодні і у столиці, і на місцях з організаторами заявлених акцій були проведені роз’яснювальні бесіди про недопущення порушення законодавства в частині використання під час нинішніх заходів забороненої законом символіки тоталітарних режимів або провокацій», – зазначив речник Нацполіції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понад 1400 масових заходах взяли участь близько 700 тисяч людей. Про це 9 травня повідомив директор Департаменту комунікації Національної поліції УкраїниПро це йдеться на офіційному сайті Національної поліції За словами речника, 9 травня в Україні відбулося понад 1400 заходів з нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У них взяли участь майже 700 тисяч осіб. До охорони правопорядку були залучені майже 22 тисячі правоохоронців. Серед них – 19,3 тисячі поліцейських та 2,5 тисячі військовослужбовців Нацгвардії.Масові заходи в державі пройшли спокійно і без грубих порушень громадського порядку. Найбільш масовими вони були у Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.Водночас Ярослав Тракало зазначив, що наразі поліцією зареєстровано 33 події, пов’язані з використанням забороненої символіки. Найбільше таких подій зафіксовано у Дніпропетровській (7), Миколаївській (5) та Одеській (3) областях, а також у м. Києві (6).13 повідомлень з цієї кількості стосувалися використання «георгіївської стрічки», ще 15 подій були пов’язані з використанням іншої забороненої символіки (червоні прапори, символіка серпа і молота).Відтак за 13-ма фактами наразі поліцейські вже склали адміністративні матеріали за статтею 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Директор Департаменту комунікації Нацполіції також повідомив, що поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про п’ять подій, кваліфікованих за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України. Вона передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Чотири таких кримінальних провадження відкриті у Дніпропетровській області, ще одне – в Одеській. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на термін до 5 років.Також Ярослав Тракало Зазначив, що поліцейські відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. В одному випадку – невідомі особи закидали камінням автобуси, що рухалися з м. Кривий Ріг до м. Дніпро. В іншому випадку – кримінальне провадження відкрите за фактом, коли невідомі кинули червону фарбу під час руху колони людей. Ще одне провадження розпочато в Одесі за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ. Там під час фільтраційних заходів на Алеї Слави правоохоронці зупинили чоловіка з кастетом.«Загалом заходи пройшли спокійно. Це результат, безумовно, добре проведеної превентивної роботи поліції. Нагадаю, напередодні і у столиці, і на місцях з організаторами заявлених акцій були проведені роз’яснювальні бесіди про недопущення порушення законодавства в частині використання під час нинішніх заходів забороненої законом символіки тоталітарних режимів або провокацій», – зазначив речник Нацполіції.

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