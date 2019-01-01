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10 травня на Волині: гортаючи календар

10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує свій день народження волинська журналістка Юлія Марчук (на фото). Вітаємо її!

Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Семен, Стефан, Йосип, Марія, Віталій.

Вітаємо їх з іменинами, зичимо здоров’я, радості від життя й достатку.

10 травня 1940 року – початок радіомовлення у Волинській області.

У цей день 1967-го за рішенням Колегії Міністерства культури України Торчинський краєзнавчий музей (на фото) був удостоєний звання «Народний музей».

10 травня 1990 – відкриття в Луцьку духовного училища. Також у цей день у Луцьку була зареєстрована перша громада УАПЦ. Їй передали храм Воздвиження Хреста Господнього.

Цей день вважається датою появи однієї з перших в Україні громад Української автокефальної православної церкви.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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