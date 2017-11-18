вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО

В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО
Командування ВМС ЗС України привітало 98-річного полковника у відставці Івана Кулібабу з 74 річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та з Днем пам’яті та примирення.

Під балконом його квартири в одеській п'ятиповерхівці у четвер пролунали мелодії Другої світової війни у виконанні оркестру Військово-Морських Сил, - повідомляє Укрінформ.

"Коли Іван Трофимович за станом здоров’я не зміг взяти участь в урочистостях, що проходили в місті, командування ВМС прийняло рішення привітати ветерана спеціальним концертом під його балконом.

В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО

Іван Кулібаба - справжній флотський ветеран, морський піхотинець, який пройшов всю війну. Те, що ми сьогодні його вітаємо, є не просто проявом турботи, а даниною його героїчному життєвому шляху", - зазначив заступник командувача ВМС ЗС України з морально-психологічного забезпечення Андрій Урсол.

В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО

За словами капітана 1 рангу, у привітанні ветерана, крім представників командування ВМС ЗС України, традиційно беруть участь вихованці Одеського військово-морського ліцею.

В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО

Ми пам’ятаємо про подвиг Івана Трохимовича, бойовий шлях якого є прикладом для наслідування, сказав один з вихованців ліцею В’ячеслав Касьяненко.

В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ветеран, привітання, балкон, концерт, Одеса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку магазини спімали на нічній торгівлі алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 03:24
В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО
Сьогодні, 02:45
У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Родина вже продала всю нерухомість: лучанин потребує термінової операції на серці
Сьогодні, 00:20
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В Одесі іноземця скинули з балкону В Одесі іноземця скинули з балкону
17 березень, 18:22
В Одесі активісти зірвали концерт російського артиста В Одесі активісти зірвали концерт російського артиста
18 листопад, 2017, 12:01
Димові шашки та петарди: як в Одесі скасували концерт Лободи Димові шашки та петарди: як в Одесі скасували концерт Лободи
29 травень, 2017, 08:00
В Одесі знову упав балкон. Тепер з жінкою В Одесі знову упав балкон. Тепер з жінкою
24 вересень, 2016, 22:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку магазини спімали на нічній торгівлі алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 03:24
 0
В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО
Сьогодні, 02:45
 0
У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
Родина вже продала всю нерухомість: лучанин потребує термінової операції на серці
Сьогодні, 00:20
 0
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8