В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО
Сьогодні, 02:45
Командування ВМС ЗС України привітало 98-річного полковника у відставці Івана Кулібабу з 74 річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та з Днем пам’яті та примирення.
Під балконом його квартири в одеській п'ятиповерхівці у четвер пролунали мелодії Другої світової війни у виконанні оркестру Військово-Морських Сил, - повідомляє Укрінформ.
"Коли Іван Трофимович за станом здоров’я не зміг взяти участь в урочистостях, що проходили в місті, командування ВМС прийняло рішення привітати ветерана спеціальним концертом під його балконом.
Іван Кулібаба - справжній флотський ветеран, морський піхотинець, який пройшов всю війну. Те, що ми сьогодні його вітаємо, є не просто проявом турботи, а даниною його героїчному життєвому шляху", - зазначив заступник командувача ВМС ЗС України з морально-психологічного забезпечення Андрій Урсол.
За словами капітана 1 рангу, у привітанні ветерана, крім представників командування ВМС ЗС України, традиційно беруть участь вихованці Одеського військово-морського ліцею.
Ми пам’ятаємо про подвиг Івана Трохимовича, бойовий шлях якого є прикладом для наслідування, сказав один з вихованців ліцею В’ячеслав Касьяненко.
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Під балконом його квартири в одеській п'ятиповерхівці у четвер пролунали мелодії Другої світової війни у виконанні оркестру Військово-Морських Сил, - повідомляє Укрінформ.
"Коли Іван Трофимович за станом здоров’я не зміг взяти участь в урочистостях, що проходили в місті, командування ВМС прийняло рішення привітати ветерана спеціальним концертом під його балконом.
Іван Кулібаба - справжній флотський ветеран, морський піхотинець, який пройшов всю війну. Те, що ми сьогодні його вітаємо, є не просто проявом турботи, а даниною його героїчному життєвому шляху", - зазначив заступник командувача ВМС ЗС України з морально-психологічного забезпечення Андрій Урсол.
За словами капітана 1 рангу, у привітанні ветерана, крім представників командування ВМС ЗС України, традиційно беруть участь вихованці Одеського військово-морського ліцею.
Ми пам’ятаємо про подвиг Івана Трохимовича, бойовий шлях якого є прикладом для наслідування, сказав один з вихованців ліцею В’ячеслав Касьяненко.
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