В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО

Івана Кулібабу з 74 річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та з Днем пам’яті та примирення.



Під балконом його квартири в одеській п'ятиповерхівці у четвер пролунали мелодії Другої світової війни у виконанні оркестру Військово-Морських Сил, - повідомляє



"Коли Іван Трофимович за станом здоров’я не зміг взяти участь в урочистостях, що проходили в місті, командування ВМС прийняло рішення привітати ветерана спеціальним концертом під його балконом.





Іван Кулібаба - справжній флотський ветеран, морський піхотинець, який пройшов всю війну. Те, що ми сьогодні його вітаємо, є не просто проявом турботи, а даниною його героїчному життєвому шляху", - зазначив заступник командувача ВМС ЗС України з морально-психологічного забезпечення Андрій Урсол.





За словами капітана 1 рангу, у привітанні ветерана, крім представників командування ВМС ЗС України, традиційно беруть участь вихованці Одеського військово-морського ліцею.





Ми пам’ятаємо про подвиг Івана Трохимовича, бойовий шлях якого є прикладом для наслідування, сказав один з вихованців ліцею В’ячеслав Касьяненко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Командування ВМС ЗС України привітало 98-річного полковника у відставціз 74 річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та з Днем пам’яті та примирення.Під балконом його квартири в одеській п'ятиповерхівці у четвер пролунали мелодії Другої світової війни у виконанні оркестру Військово-Морських Сил, - повідомляє Укрінформ "Коли Іван Трофимович за станом здоров’я не зміг взяти участь в урочистостях, що проходили в місті, командування ВМС прийняло рішення привітати ветерана спеціальним концертом під його балконом.Іван Кулібаба - справжній флотський ветеран, морський піхотинець, який пройшов всю війну. Те, що ми сьогодні його вітаємо, є не просто проявом турботи, а даниною його героїчному життєвому шляху", - зазначив заступник командувача ВМС ЗС України з морально-психологічного забезпеченняЗа словами капітана 1 рангу, у привітанні ветерана, крім представників командування ВМС ЗС України, традиційно беруть участь вихованці Одеського військово-морського ліцею.Ми пам’ятаємо про подвиг Івана Трохимовича, бойовий шлях якого є прикладом для наслідування, сказав один з вихованців ліцею

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