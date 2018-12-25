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У Луцьку очевидці розшукали авто, яке водій покинув після аварії на сусідній вулиці. ФОТО

У Луцьку очевидці розшукали авто, яке водій покинув після аварії на сусідній вулиці. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участі легкових автомобілів Toyota та Hyundai трапилася у Луцьку, по проспекту Соборності, увечері 9 травня.

Як повідомили Волинським новинам очевидці аварії, вони помітили автомобіль Toyota на перехресті проспекту Соборності та вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.
У Луцьку очевидці розшукали авто, яке водій покинув після аварії на сусідній вулиці. ФОТО

У Луцьку очевидці розшукали авто, яке водій покинув після аварії на сусідній вулиці. ФОТО

З їхніх слів, поруч із автомобілем лежав бампер, але від іншого авто. Також було помітно значний гальмівний шлях іншого автомобіля.

Вони вирішили прослідувати в пошуках другого учасника інциденту, адже на асфальті було видно сліди рідини, які він міг за собою лишити.

У Луцьку очевидці розшукали авто, яке водій покинув після аварії на сусідній вулиці. ФОТО

У Луцьку очевидці розшукали авто, яке водій покинув після аварії на сусідній вулиці. ФОТО

Знайти другий автомобіль вдалося уже на вулиці Кравчука, поблизу ресторану «Patio di Fiori». Очевидці розповідають, що всередині автомобіля нікого не було, а люди, які відпочивали у парку поруч, розповіли, що з Hyundai вийшли чоловік з жінкою та пішли у невідомому напрямку.

У Луцьку очевидці розшукали авто, яке водій покинув після аварії на сусідній вулиці. ФОТО

У Луцьку очевидці розшукали авто, яке водій покинув після аварії на сусідній вулиці. ФОТО

Станом на 21:50 поблизу автомобіля Hyundai працюють патрульні.

У Луцьку очевидці розшукали авто, яке водій покинув після аварії на сусідній вулиці. ФОТО

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Теги: аварія, авто, покинуте
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