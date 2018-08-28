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У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО

У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів BMW трапилася у Луцьку, по проспекту Волі, пізньої пори 9 травня.

Як повідомили Волинським новинам очевидці аварії, водій автомобіля BMW X5 почав зупинку на червоне світло світлофора, коли у нього на великій швидкості в'їхав легковик BMW. Після удару обидва автомобілі змістилися з місця удару на понад 10 метрів. На щастя на пішохідному переході у той момент нікого не було, відтак постраждалих у ДТП немає.

Водії обох транспортних засобів були тверезі. На водія легковика склали протокол за перевищення швидкості, що спричинило ДТП.

У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, BMW
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