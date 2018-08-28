У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО





Як повідомили



Водії обох транспортних засобів були тверезі. На водія легковика склали протокол за перевищення швидкості, що спричинило ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів BMW трапилася у Луцьку, по проспекту Волі, пізньої пори 9 травня.Як повідомили Волинським новинам очевидці аварії, водій автомобіля BMW X5 почав зупинку на червоне світло світлофора, коли у нього на великій швидкості в'їхав легковик BMW. Після удару обидва автомобілі змістилися з місця удару на понад 10 метрів. На щастя на пішохідному переході у той момент нікого не було, відтак постраждалих у ДТП немає.Водії обох транспортних засобів були тверезі. На водія легковика склали протокол за перевищення швидкості, що спричинило ДТП.

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