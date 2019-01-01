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Юний волинянин візьме участь у новому сезоні шоу «Голос країни. Діти»

Юний волинянин візьме участь у новому сезоні шоу «Голос країни. Діти»
Юний співак зі Старої Вижівки Ярослав Карпук візьме участь у новому сезоні телевізійного шоу «Голос країни. Діти».

Відео виклали на офіційному каналі проекту «1+1» у Youtube, - пише Район. Стара Вижівка.

«Нова епоха талановитих і сміливих розпочинається! Це діти, що творять історію своїм голосом. Почуй нове покоління – 26 травня о 21:00 старт нового сезону Голос. Діти на 1+1», – йдеться в описі.


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Теги: Голос країни, діти, Ярослав Карпук, Стара Вижівка
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