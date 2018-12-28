Через брак фінансування на Волині поменшало державних стоматзакладів





Зініціював питання заступник голови комісії Сергій Сівак, який виступає проти скорочення бюджетних ставок в галузі. Про це



Сергій Сівак нагадав, що під час засідання круглого столу у Верховній Раді місцевим владам рекомендували утриматися від оптимізації стоматологічної служби. В той же час у Ковелі закрили стоматполіклініку, в якій працювало 36 осіб. Скорочення відбулися в Рожищі, Старій Вижівці, Любомлі, Шацьку, Іваничах.



У 2020 році після набуття чинності Закону України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» стоматологія фактично залишиться без фінансової підтримки держави.



До участі в обговоренні приєдналося чимало небайдужих лікарів, які працюють в стоматології, посадовці ОДА та столичні гості- представники ГО "Асоціація стоматологів України".



Президент ГО «Асоціація стоматологів України» Ірина Мазур повідомила, що на Волині забезпеченість стоматологами нижча, ніж в середньому в Україні. З її слів, в нашій області працює вдвічі менше лікарів, ніж на Львівщині. У 2008 році в області працювали 129 комунальних стоматологічних закладів, у 2017 - 67, кількість приватних стоматологічних закладів також зменшилася з 50 до 30.



Віце-президент ГО «Асоціація стоматологів України», Заслужений лікар України, кандидат медичних наук Олексанадр Вахненко переконує, що негативом є те, що стоматолігію "викинули" з первинного рівня медицини. "Вислів "Стоматологія сама себе прогодує" - це міф", - каже столичний фахівець.



Депутат Олег Бегаль вважає ситуацію не такою вже й песимістичною. Він нагадує, що державне фінансування залишиться для дитячої та ургентної стоматології. Щодо скорочення лікарів, то це підштовхує їх до відкриття приватних кабінетів.



Депутат Володимир Дибель розповів про позитивний досвід Любомльського району, де стоматологи залишилися в штаті ЦРЛ, але запорукою цього стало бюджетне співфінансування з ОТГ.



Постійна комісія рекомендувала управлінню охорони здоров'я ОДА вивчити позитивні досвіди фінансування стоматології з бюджетів ОТГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про ситуацію, що склалася на Волині в галузі стоматології, йшлося на засіданні профільної комісії облради.Зініціював питання заступник голови комісії, який виступає проти скорочення бюджетних ставок в галузі. Про це повідомляє прес-служба Волиньради.Сергій Сівак нагадав, що під час засідання круглого столу у Верховній Раді місцевим владам рекомендували утриматися від оптимізації стоматологічної служби. В той же час у Ковелі закрили стоматполіклініку, в якій працювало 36 осіб. Скорочення відбулися в Рожищі, Старій Вижівці, Любомлі, Шацьку, Іваничах.У 2020 році після набуття чинності Закону України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» стоматологія фактично залишиться без фінансової підтримки держави.До участі в обговоренні приєдналося чимало небайдужих лікарів, які працюють в стоматології, посадовці ОДА та столичні гості- представники ГО "Асоціація стоматологів України".Президент ГО «Асоціація стоматологів України»повідомила, що на Волині забезпеченість стоматологами нижча, ніж в середньому в Україні. З її слів, в нашій області працює вдвічі менше лікарів, ніж на Львівщині. У 2008 році в області працювали 129 комунальних стоматологічних закладів, у 2017 - 67, кількість приватних стоматологічних закладів також зменшилася з 50 до 30.Віце-президент ГО «Асоціація стоматологів України», Заслужений лікар України, кандидат медичних наукпереконує, що негативом є те, що стоматолігію "викинули" з первинного рівня медицини. "Вислів "Стоматологія сама себе прогодує" - це міф", - каже столичний фахівець.Депутатвважає ситуацію не такою вже й песимістичною. Він нагадує, що державне фінансування залишиться для дитячої та ургентної стоматології. Щодо скорочення лікарів, то це підштовхує їх до відкриття приватних кабінетів.Депутатрозповів про позитивний досвід Любомльського району, де стоматологи залишилися в штаті ЦРЛ, але запорукою цього стало бюджетне співфінансування з ОТГ.Постійна комісія рекомендувала управлінню охорони здоров'я ОДА вивчити позитивні досвіди фінансування стоматології з бюджетів ОТГ.

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