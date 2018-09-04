вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку магазини спімали на нічній торгівлі алкоголем. ФОТО

У Луцьку магазини спімали на нічній торгівлі алкоголем. ФОТО
У двох магазинах Луцька, попри заборону, торгували алкогольною продукцією у нічний час.

Про це повідомляють муніципали у facebook.

Інспекторами відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили два факти продажу алкогольної продукції у заборонений час за адресами: м. Луцьк, вул. Сагайдачного, 1 та по пр. Волі, 27.

По даних фактах, на продавчинь магазинів «Продукти» та «Соняшник», були складені адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22:00 відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: магазин, алкоголь, торгівля, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку магазини спімали на нічній торгівлі алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 03:24
В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО
Сьогодні, 02:45
У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Родина вже продала всю нерухомість: лучанин потребує термінової операції на серці
Сьогодні, 00:20
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Попри заборону, луцькі магазини продовжують продавати алкоголь вночі. ФОТО Попри заборону, луцькі магазини продовжують продавати алкоголь вночі. ФОТО
04 січень, 08:13
Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО
04 вересень, 2018, 09:33
Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО
30 серпень, 2018, 10:20
У Луцьку на гарячому спіймали продавців алкоголю. ФОТО У Луцьку на гарячому спіймали продавців алкоголю. ФОТО
28 серпень, 2018, 12:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку магазини спімали на нічній торгівлі алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 03:24
 0
В Одесі ветерана-морпіха привітали концертом під його балконом. ФОТО
Сьогодні, 02:45
 0
У Луцьку зіткнулись два BMW. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
Родина вже продала всю нерухомість: лучанин потребує термінової операції на серці
Сьогодні, 00:20
 0
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8