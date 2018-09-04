У Луцьку магазини спімали на нічній торгівлі алкоголем. ФОТО





Про це повідомляють муніципали у



Інспекторами відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили два факти продажу алкогольної продукції у заборонений час за адресами: м. Луцьк, вул. Сагайдачного, 1 та по пр. Волі, 27.



По даних фактах, на продавчинь магазинів «Продукти» та «Соняшник», були складені адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.



Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22:00 відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох магазинах Луцька, попри заборону, торгували алкогольною продукцією у нічний час.Про це повідомляють муніципали у facebook Інспекторами відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили два факти продажу алкогольної продукції у заборонений час за адресами: м. Луцьк, вул. Сагайдачного, 1 та по пр. Волі, 27.По даних фактах, на продавчинь магазинів «Продукти» та «Соняшник», були складені адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22:00 відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».

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