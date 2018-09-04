У Луцьку магазини спімали на нічній торгівлі алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 03:24
У двох магазинах Луцька, попри заборону, торгували алкогольною продукцією у нічний час.
Про це повідомляють муніципали у facebook.
Інспекторами відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили два факти продажу алкогольної продукції у заборонений час за адресами: м. Луцьк, вул. Сагайдачного, 1 та по пр. Волі, 27.
По даних фактах, на продавчинь магазинів «Продукти» та «Соняшник», були складені адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22:00 відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».
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Про це повідомляють муніципали у facebook.
Інспекторами відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили два факти продажу алкогольної продукції у заборонений час за адресами: м. Луцьк, вул. Сагайдачного, 1 та по пр. Волі, 27.
По даних фактах, на продавчинь магазинів «Продукти» та «Соняшник», були складені адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22:00 відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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