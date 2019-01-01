У Чернівцях пенсіонерка випала із маршрутки





Жінка випала з відчинених дверей і зламала стегно, йдеться в сюжеті



84-річна жінка не може піднятися з лікарняного ліжка, відколи зранку пішла до поліклініки, а додому вирішила вернутись громадським транспортом.



"Зупинку йти мені важко, нога ця болить", - каже Анфіса Родіонова.



Пенсіонерка не дочекалася тролейбусу та сіла в маршрутку, а коли виходила на своїй зупинці, водій різко рушив з відкритими дверима. "І все, я впала", - стверджує вона.



Пішла у поліклініку - опинилася в лікарні. У Чернівцях пенсіонерка звинувачує водія маршрутки в тому, що він рушив з зупинки, не дочекавшись, поки вона вийде. Жінка каже, що випала з відкритих дверей і зламала стегно. Натомість кермувальник автобуса все заперечує.



Жінка подзвонила онуці – вона одразу приїхала і викликавши швидку. Пенсіонерку шпиталізували з переломом шийки стегна. Аби могла ходити, їй мають вставити штучний суглоб, однак поки медики вагаються.



"Її треба дообстежити, бо вік 84 роки, треба розуміти, чи дозволяє її стан проводити операцію", - пояснив лікар-травматолог Чернівецької лікарні швидкої допомоги Андрій Матущак.



Онука постраждалої написала у соцмережах пост про те, що трапилось, там же почала шукати свідків, після чого відгукнулися дві пасажирки маршрутки.



"Зі слів однієї, вона бачила, що водій бачив і на зауваження пасажирів він ніяк не реагував. Перед ним стояв тролейбус, і оскільки той рушав, то хотів його обігнати, аби взяти більше пасажирів", - пояснила онучка постраждалої Наталія Бартків.



Чоловік, який був за кермом – водій з 40-річним стажем. Про те, що з його автобуса начебто випала жінка, дізнався через кілька годин, коли пенсіонерка написала заяву у поліцію. Всі її слова водій заперечує.



"Якби, не дай Бог, я би тронувся і бабка закричала, як вони кажуть – то в автобусі піднявся би крик. Люди взагалі нічого не говорили. За мною з інтервалом в три хвилини їде 11-й маршрут. Він нічого там не бачив", - каже Володимир Булей.



Керівник фірми-перевізника стверджує, що правоохоронці нібито вилучили відео з камер спостереження, на якому цей інцидент не зафіксовано.



"Відеоспостереження не показало цього випадку. Чітко п’ять хвилин, усі наші маршрути, які їхали там, ніхто цього інциденту не мав", - каже директор ТОВ "Тарас-2001" Степан Косташ.



У поліції ж кажуть, що поки не знайшли жодного свідка, який би бачив, що пенсіонерка травмувалася, саме випавши з маршрутки. Проте автобус арештували та відкрили провадження.



"По даному факту внесено відомості за частиною 1 статті 286, проводиться досудове розслідування", – розповів слідчий Чернівецького відділу ГУ НП Сергій Решетюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях пенсіонерка звинувачує водія маршрутки в тому, що він рушив з зупинки, не дочекавшись, поки вона вийде.Жінка випала з відчинених дверей і зламала стегно, йдеться в сюжеті ТСН.19:30 84-річна жінка не може піднятися з лікарняного ліжка, відколи зранку пішла до поліклініки, а додому вирішила вернутись громадським транспортом."Зупинку йти мені важко, нога ця болить", - кажеПенсіонерка не дочекалася тролейбусу та сіла в маршрутку, а коли виходила на своїй зупинці, водій різко рушив з відкритими дверима. "І все, я впала", - стверджує вона.Пішла у поліклініку - опинилася в лікарні. У Чернівцях пенсіонерка звинувачує водія маршрутки в тому, що він рушив з зупинки, не дочекавшись, поки вона вийде. Жінка каже, що випала з відкритих дверей і зламала стегно. Натомість кермувальник автобуса все заперечує.Жінка подзвонила онуці – вона одразу приїхала і викликавши швидку. Пенсіонерку шпиталізували з переломом шийки стегна. Аби могла ходити, їй мають вставити штучний суглоб, однак поки медики вагаються."Її треба дообстежити, бо вік 84 роки, треба розуміти, чи дозволяє її стан проводити операцію", - пояснив лікар-травматолог Чернівецької лікарні швидкої допомогиОнука постраждалої написала у соцмережах пост про те, що трапилось, там же почала шукати свідків, після чого відгукнулися дві пасажирки маршрутки."Зі слів однієї, вона бачила, що водій бачив і на зауваження пасажирів він ніяк не реагував. Перед ним стояв тролейбус, і оскільки той рушав, то хотів його обігнати, аби взяти більше пасажирів", - пояснила онучка постраждалоїЧоловік, який був за кермом – водій з 40-річним стажем. Про те, що з його автобуса начебто випала жінка, дізнався через кілька годин, коли пенсіонерка написала заяву у поліцію. Всі її слова водій заперечує."Якби, не дай Бог, я би тронувся і бабка закричала, як вони кажуть – то в автобусі піднявся би крик. Люди взагалі нічого не говорили. За мною з інтервалом в три хвилини їде 11-й маршрут. Він нічого там не бачив", - кажеКерівник фірми-перевізника стверджує, що правоохоронці нібито вилучили відео з камер спостереження, на якому цей інцидент не зафіксовано."Відеоспостереження не показало цього випадку. Чітко п’ять хвилин, усі наші маршрути, які їхали там, ніхто цього інциденту не мав", - каже директор ТОВ "Тарас-2001"У поліції ж кажуть, що поки не знайшли жодного свідка, який би бачив, що пенсіонерка травмувалася, саме випавши з маршрутки. Проте автобус арештували та відкрили провадження."По даному факту внесено відомості за частиною 1 статті 286, проводиться досудове розслідування", – розповів слідчий Чернівецького відділу ГУ НП

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