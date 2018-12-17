За дві доби на Волині медики здійснили понад 800 виїздів





Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Медики здійснили 822 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, з них 36 – безрезультатні.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 283 особи.



Також медики провели 1 успішну реанімацію.



Бригади екстреної медичної допомоги виявили 13 випадків гострого коронарного синдрому.



Здійснили виїздів:



5 – з приводу ДТП;

11 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 та 9 травня медики зареєстрували майже тисячу звернень від волинян.Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Медики здійснили 822 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, з них 36 – безрезультатні.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 283 особи.Також медики провели 1 успішну реанімацію.Бригади екстреної медичної допомоги виявили 13 випадків гострого коронарного синдрому.Здійснили виїздів:5 – з приводу ДТП;11 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію