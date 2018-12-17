За дві доби на Волині медики здійснили понад 800 виїздів
Сьогодні, 09:10
8 та 9 травня медики зареєстрували майже тисячу звернень від волинян.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Медики здійснили 822 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, з них 36 – безрезультатні.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 283 особи.
Також медики провели 1 успішну реанімацію.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 13 випадків гострого коронарного синдрому.
Здійснили виїздів:
5 – з приводу ДТП;
11 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Медики здійснили 822 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, з них 36 – безрезультатні.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 283 особи.
Також медики провели 1 успішну реанімацію.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 13 випадків гострого коронарного синдрому.
Здійснили виїздів:
5 – з приводу ДТП;
11 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На «Ягодині» вилучили напханий цигарками автомобіль
Сьогодні, 09:14
За дві доби на Волині медики здійснили понад 800 виїздів
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 10 травня
Сьогодні, 09:00
У Чернівцях пенсіонерка випала із маршрутки
Сьогодні, 08:41