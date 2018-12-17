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За дві доби на Волині медики здійснили понад 800 виїздів

За дві доби на Волині медики здійснили понад 800 виїздів
8 та 9 травня медики зареєстрували майже тисячу звернень від волинян.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики здійснили 822 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, з них 36 – безрезультатні.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 283 особи.

Також медики провели 1 успішну реанімацію.

Бригади екстреної медичної допомоги виявили 13 випадків гострого коронарного синдрому.

Здійснили виїздів:

5 – з приводу ДТП;
11 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення).

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Теги: Волинь, медик, швидка
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