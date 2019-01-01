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На Рівненщині у юнака на футбольному полі згоріло авто, яке йому подарували

На Рівненщині у юнака на футбольному полі згоріло авто, яке йому подарували
У селі Бармаках Рівненського району зайнявся легковий автомобіль BMW.

Інцидент трапився близько 22-ї вчора, 8 травня, пише Рівне вечірнє.

Коли рятувальники прибули, вогонь вже повністю охопив автомобіль.На гасіння одразу подали вогнегасні речовини. За кілька хвилин дев’ять рятувальників пожежу ліквідували.

Авто згоріло. Ймовірна причина пожежі – перегрів зчеплення.

За попередньою інформацію, BMW належить 20-річному рівнянину. Авто начебто йому нещодавно подарував батько.

Водій взяв друзів та «випробовував» автомобіль на стадіоні у Бармаках. Від різкої їзди спершу луснуло колесо, а тоді і зайнялося зчеплення.

У соціальних мережах пишуть, що хлопці були напідпитку.

«Футбольне поле у Бармаках серйозно пошкоджене. На стадіоні тренується багато місцевих команд. Невдовзі ми планували його обгородити, облаштувати вбиральню. На водія автомобіля, який гасав стадіоном, поліція склала відповідні протоколи. Відновити футбольне поле будемо вимагати у винуватця. Якщо відмовиться добровільно, подамо позов до суду», - розповів голова Шпанівської громади Микола Столярчук.

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Теги: авто, пожежа
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