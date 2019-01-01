Сказав, що злякався: у Луцьку знайшли винуватця аварії на Соборності
Сьогодні, 09:28
У Луцьку знайшли винуватця ДТП.
Нагадаємо що у ніч на 10 травня, на перехресті Воїнів Інтернаціоналістів та Соборності, у Луцьку, водій Hyundai не надав переваги в русі Toyota RAV4 та зіткнувся з ним, - пише патрульна поліція Волині.
В автомобіля винуватця відлетів бампер, однак водій покинув місце пригоди.
Інспектори обстежили прилеглу територію та виявили неподалік авто з характерними ушкодженнями.
Також поруч помітили чоловіка, який поводився стурбовано, згодом встановили, що саме він перебував за кермом та вчинив ДТП.
Водій виявився тверезим, пояснив, що злякався, тож на нього склали протокол за аварію.
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Нагадаємо що у ніч на 10 травня, на перехресті Воїнів Інтернаціоналістів та Соборності, у Луцьку, водій Hyundai не надав переваги в русі Toyota RAV4 та зіткнувся з ним, - пише патрульна поліція Волині.
В автомобіля винуватця відлетів бампер, однак водій покинув місце пригоди.
Інспектори обстежили прилеглу територію та виявили неподалік авто з характерними ушкодженнями.
Також поруч помітили чоловіка, який поводився стурбовано, згодом встановили, що саме він перебував за кермом та вчинив ДТП.
Водій виявився тверезим, пояснив, що злякався, тож на нього склали протокол за аварію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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