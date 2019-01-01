Міграційна служба Волині тимчасово не видаватиме біометричні паспорти





Про це повідомили на офіційній сторінці відомства у Facebook.



Такі незручності виникли у зв'язку з перебоями в роботі електромережі.



Гаряча лінія (0332) 244390 теж тимчасово не працює.



"Перепрошуємо за тимчасові незручності, сподіваємося на порозуміння", - додали у міграційній службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тимчасово припинили прийом громадян з питань оформлення/видачі біометричних документів в управлінні Державної міграційної служби України у Волинській області, що на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку.Про це повідомили на офіційній сторінці відомства у Facebook.Такі незручності виникли у зв'язку з перебоями в роботі електромережі.Гаряча лінія (0332) 244390 теж тимчасово не працює."Перепрошуємо за тимчасові незручності, сподіваємося на порозуміння", - додали у міграційній службі.

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