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Міграційна служба Волині тимчасово не видаватиме біометричні паспорти

Міграційна служба Волині тимчасово не видаватиме біометричні паспорти
Тимчасово припинили прийом громадян з питань оформлення/видачі біометричних документів в управлінні Державної міграційної служби України у Волинській області, що на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку.

Про це повідомили на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Такі незручності виникли у зв'язку з перебоями в роботі електромережі.

Гаряча лінія (0332) 244390 теж тимчасово не працює.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності, сподіваємося на порозуміння", - додали у міграційній службі.

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Теги: біометричні паспорти, Волинь
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