Міграційна служба Волині тимчасово не видаватиме біометричні паспорти
Сьогодні, 09:38
Тимчасово припинили прийом громадян з питань оформлення/видачі біометричних документів в управлінні Державної міграційної служби України у Волинській області, що на вулиці Винниченка, 11 у Луцьку.
Про це повідомили на офіційній сторінці відомства у Facebook.
Такі незручності виникли у зв'язку з перебоями в роботі електромережі.
Гаряча лінія (0332) 244390 теж тимчасово не працює.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності, сподіваємося на порозуміння", - додали у міграційній службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на офіційній сторінці відомства у Facebook.
Такі незручності виникли у зв'язку з перебоями в роботі електромережі.
Гаряча лінія (0332) 244390 теж тимчасово не працює.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності, сподіваємося на порозуміння", - додали у міграційній службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
10 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:55
Міграційна служба Волині тимчасово не видаватиме біометричні паспорти
Сьогодні, 09:38