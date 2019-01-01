10 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:55
10 травня 2019 року відзначають день Семена Ранопашця. Він служив апостолом і був священномучеником. Вірять, що хороша погода цього дня принесе одужання хворій людині.
Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Іван, Павло, Микола, Петро, Сергій, Степан, пише 24 канал.
Народні прикмети на 10 травня
– Йде сильний дощ 10 травня – прикмета до того, що вродить жито.
– Кричить сова – в найближчі дні похолодає.
– Вранці трава суха – прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу.
– Увечері 10 травня в низинах з'явився туман – скоро погана погода закінчиться і настане потепління.
Що можна робити 10 травня
1. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.
Що не можна робити 10 травня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
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Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Іван, Павло, Микола, Петро, Сергій, Степан, пише 24 канал.
Народні прикмети на 10 травня
– Йде сильний дощ 10 травня – прикмета до того, що вродить жито.
– Кричить сова – в найближчі дні похолодає.
– Вранці трава суха – прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу.
– Увечері 10 травня в низинах з'явився туман – скоро погана погода закінчиться і настане потепління.
Що можна робити 10 травня
1. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.
Що не можна робити 10 травня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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