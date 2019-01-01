Відомий луцький музикант презентував зворушливий кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:01
Відомий луцький співак та продюсер Сергій Скулинець презентував новий кліп на зворушливу пісню «Мама».
Прем'єра відеокліпу відбулася напередодні Дня матері у Києві, - пише Таблоїд Волині.
Слова пісні, що закликає завжди любити та шанувати своїх батьків, написані поетесою Мілою Кирилюк. «Поки її писала, пережила зливу емоцій: і плакала, і посміхалася моїй мамі, якої вже, нажаль, немає», – каже авторка у сюжеті телеканалу Марс ТВ.
За словами артиста, зйомки кліпа відбувалися у Львові, над відео працювала команда Романа Гамкало.
«Відчуваю велику любов до мами. Згадуються ті роки дитинства. Любов починалася з дитячого садочку, школи... Приходиш додому, а тебе завжди нагодують. Мама то є мама», – ділиться емоціями Сергій Скулинець.
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Прем'єра відеокліпу відбулася напередодні Дня матері у Києві, - пише Таблоїд Волині.
Слова пісні, що закликає завжди любити та шанувати своїх батьків, написані поетесою Мілою Кирилюк. «Поки її писала, пережила зливу емоцій: і плакала, і посміхалася моїй мамі, якої вже, нажаль, немає», – каже авторка у сюжеті телеканалу Марс ТВ.
За словами артиста, зйомки кліпа відбувалися у Львові, над відео працювала команда Романа Гамкало.
«Відчуваю велику любов до мами. Згадуються ті роки дитинства. Любов починалася з дитячого садочку, школи... Приходиш додому, а тебе завжди нагодують. Мама то є мама», – ділиться емоціями Сергій Скулинець.
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