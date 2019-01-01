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Відомий луцький музикант презентував зворушливий кліп. ВІДЕО

Відомий луцький музикант презентував зворушливий кліп. ВІДЕО
Відомий луцький співак та продюсер Сергій Скулинець презентував новий кліп на зворушливу пісню «Мама».

Прем'єра відеокліпу відбулася напередодні Дня матері у Києві, - пише Таблоїд Волині.

Слова пісні, що закликає завжди любити та шанувати своїх батьків, написані поетесою Мілою Кирилюк. «Поки її писала, пережила зливу емоцій: і плакала, і посміхалася моїй мамі, якої вже, нажаль, немає», – каже авторка у сюжеті телеканалу Марс ТВ.

За словами артиста, зйомки кліпа відбувалися у Львові, над відео працювала команда Романа Гамкало.

«Відчуваю велику любов до мами. Згадуються ті роки дитинства. Любов починалася з дитячого садочку, школи... Приходиш додому, а тебе завжди нагодують. Мама то є мама», – ділиться емоціями Сергій Скулинець.


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Теги: Сергій Скулинець, кліп
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