Відомий луцький музикант презентував зворушливий кліп. ВІДЕО

Сергій Скулинець презентував новий кліп на зворушливу пісню «Мама».



Прем'єра відеокліпу відбулася напередодні Дня матері у Києві, - пише



Слова пісні, що закликає завжди любити та шанувати своїх батьків, написані поетесою Мілою Кирилюк. «Поки її писала, пережила зливу емоцій: і плакала, і посміхалася моїй мамі, якої вже, нажаль, немає», – каже авторка у сюжеті телеканалу Марс ТВ.



За словами артиста, зйомки кліпа відбувалися у Львові, над відео працювала команда Романа Гамкало.



«Відчуваю велику любов до мами. Згадуються ті роки дитинства. Любов починалася з дитячого садочку, школи... Приходиш додому, а тебе завжди нагодують. Мама то є мама», – ділиться емоціями Сергій Скулинець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий луцький співак та продюсерпрезентував новий кліп на зворушливу пісню «Мама».Прем'єра відеокліпу відбулася напередодні Дня матері у Києві, - пише Таблоїд Волині Слова пісні, що закликає завжди любити та шанувати своїх батьків, написані поетесою. «Поки її писала, пережила зливу емоцій: і плакала, і посміхалася моїй мамі, якої вже, нажаль, немає», – каже авторка у сюжеті телеканалу Марс ТВ.За словами артиста, зйомки кліпа відбувалися у Львові, над відео працювала команда«Відчуваю велику любов до мами. Згадуються ті роки дитинства. Любов починалася з дитячого садочку, школи... Приходиш додому, а тебе завжди нагодують. Мама то є мама», – ділиться емоціями Сергій Скулинець.

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