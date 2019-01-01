Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО

Епіфанія.



Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.



Нагадаємо, Епіфаній завітав на Волинь



Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній очолює урочисту літургію у кафедральному соборі Різдва Христового у місті Володимир-Волинський з нагоди пам’яті преподобного Стефана - єпископа Володимир-Волинського.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розпочався офіційний візит предстоятеля Православної церкви УкраїниПро це йдеться на сторінці голови Волинської ОДАу Facebook.Нагадаємо, Епіфаній завітав на Волинь учора, 9 травня . Керівництво міста та району, керуючий Володимир-Волинською єпархією єпископ Матфей, представники громадськості, духовенство зустріли предстоятеля ПЦУ при в'їзді у княже місто. Далі митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній очолює урочисту літургію у кафедральному соборі Різдва Христового у місті Володимир-Волинський з нагоди пам’яті преподобного- єпископа Володимир-Волинського.

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