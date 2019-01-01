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Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО

Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО
На Волині розпочався офіційний візит предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.

Нагадаємо, Епіфаній завітав на Волинь учора, 9 травня. Керівництво міста та району, керуючий Володимир-Волинською єпархією єпископ Матфей, представники громадськості, духовенство зустріли предстоятеля ПЦУ при в'їзді у княже місто. Далі митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.

Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній очолює урочисту літургію у кафедральному соборі Різдва Христового у місті Володимир-Волинський з нагоди пам’яті преподобного Стефана - єпископа Володимир-Волинського.
Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО
Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО
Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО
Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО
Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО



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Теги: релігія, церква, ПЦУ, Епіфаній
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