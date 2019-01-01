Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 09:58
На Волині розпочався офіційний візит предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.
Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Нагадаємо, Епіфаній завітав на Волинь учора, 9 травня. Керівництво міста та району, керуючий Володимир-Волинською єпархією єпископ Матфей, представники громадськості, духовенство зустріли предстоятеля ПЦУ при в'їзді у княже місто. Далі митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.
Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній очолює урочисту літургію у кафедральному соборі Різдва Христового у місті Володимир-Волинський з нагоди пам’яті преподобного Стефана - єпископа Володимир-Волинського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Нагадаємо, Епіфаній завітав на Волинь учора, 9 травня. Керівництво міста та району, керуючий Володимир-Волинською єпархією єпископ Матфей, представники громадськості, духовенство зустріли предстоятеля ПЦУ при в'їзді у княже місто. Далі митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.
Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній очолює урочисту літургію у кафедральному соборі Різдва Христового у місті Володимир-Волинський з нагоди пам’яті преподобного Стефана - єпископа Володимир-Волинського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відомий луцький музикант презентував зворушливий кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:01
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 09:58
Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 09:58
10 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:55