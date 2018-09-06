вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО

На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
У Нововолинську, на вулиці Луцькій, автомобіль Acura злетів у кювет та декілька разів перевернувся. Водія на місці ДТП не знайшли.

Про це пише БУГ.

Зранку 9 травня на електронну адресу інтернет-видання надіслали фото з місця ДТП. На вулиці Луцькій, поблизу шахи №4, автомобіль злетів у кювет. На місці біля пошкодженої автівки нікого було.

«Автомобіль у кюветі, їхав зі сторони ринку. Видно сліди перевертання. На місці немає ні поліції, ні потерпілих», – йшлося в повідомленні.

9 травня за коментарем журналісти звернулися до керівника Нововолинського відділення поліції. Сергій Галащук зазначив, що повідомлення про ДТП не надходило.

Перевіривши інформацію, головний поліцейський повідомив: правоохоронці виїхали на вказане місце, однак автівки там не було. До лікарні в цей день потерпілі внаслідок ДТП не зверталися.

Як видно зі світлин, позашляховик Acura зазнав значних механічних пошкоджень. Обставини, за яких трапилася аварія – невідомі.
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, аварія, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині у підлозі церкви знайшли реліквію тисячолітньої давнини
Сьогодні, 10:17
Відомий луцький музикант презентував зворушливий кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:01
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 09:58
Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 09:58
10 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО
06 вересень, 2018, 10:32
На Волині авто зіткнулося з велосипедом: чоловік у реанімації. ФОТО На Волині авто зіткнулося з велосипедом: чоловік у реанімації. ФОТО
07 серпень, 2018, 13:18
У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО
09 липень, 2018, 10:38
У місті на Волині зіткнулися вантажівка та легковик на єврономерах. ФОТО У місті на Волині зіткнулися вантажівка та легковик на єврономерах. ФОТО
25 квітень, 2018, 17:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині у підлозі церкви знайшли реліквію тисячолітньої давнини
Сьогодні, 10:17
 0
Відомий луцький музикант презентував зворушливий кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:01
 0
Предстоятель ПЦУ Епіфаній очолює богослужіння у храмі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
10 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8