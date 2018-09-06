На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 09:58
У Нововолинську, на вулиці Луцькій, автомобіль Acura злетів у кювет та декілька разів перевернувся. Водія на місці ДТП не знайшли.
Про це пише БУГ.
Зранку 9 травня на електронну адресу інтернет-видання надіслали фото з місця ДТП. На вулиці Луцькій, поблизу шахи №4, автомобіль злетів у кювет. На місці біля пошкодженої автівки нікого було.
«Автомобіль у кюветі, їхав зі сторони ринку. Видно сліди перевертання. На місці немає ні поліції, ні потерпілих», – йшлося в повідомленні.
9 травня за коментарем журналісти звернулися до керівника Нововолинського відділення поліції. Сергій Галащук зазначив, що повідомлення про ДТП не надходило.
Перевіривши інформацію, головний поліцейський повідомив: правоохоронці виїхали на вказане місце, однак автівки там не було. До лікарні в цей день потерпілі внаслідок ДТП не зверталися.
Як видно зі світлин, позашляховик Acura зазнав значних механічних пошкоджень. Обставини, за яких трапилася аварія – невідомі.
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Про це пише БУГ.
Зранку 9 травня на електронну адресу інтернет-видання надіслали фото з місця ДТП. На вулиці Луцькій, поблизу шахи №4, автомобіль злетів у кювет. На місці біля пошкодженої автівки нікого було.
«Автомобіль у кюветі, їхав зі сторони ринку. Видно сліди перевертання. На місці немає ні поліції, ні потерпілих», – йшлося в повідомленні.
9 травня за коментарем журналісти звернулися до керівника Нововолинського відділення поліції. Сергій Галащук зазначив, що повідомлення про ДТП не надходило.
Перевіривши інформацію, головний поліцейський повідомив: правоохоронці виїхали на вказане місце, однак автівки там не було. До лікарні в цей день потерпілі внаслідок ДТП не зверталися.
Як видно зі світлин, позашляховик Acura зазнав значних механічних пошкоджень. Обставини, за яких трапилася аварія – невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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