На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО





Про це пише



Зранку 9 травня на електронну адресу інтернет-видання надіслали фото з місця ДТП. На вулиці Луцькій, поблизу шахи №4, автомобіль злетів у кювет. На місці біля пошкодженої автівки нікого було.



«Автомобіль у кюветі, їхав зі сторони ринку. Видно сліди перевертання. На місці немає ні поліції, ні потерпілих», – йшлося в повідомленні.



9 травня за коментарем журналісти звернулися до керівника Нововолинського відділення поліції. Сергій Галащук зазначив, що повідомлення про ДТП не надходило.



Перевіривши інформацію, головний поліцейський повідомив: правоохоронці виїхали на вказане місце, однак автівки там не було. До лікарні в цей день потерпілі внаслідок ДТП не зверталися.



Як видно зі світлин, позашляховик Acura зазнав значних механічних пошкоджень. Обставини, за яких трапилася аварія – невідомі.



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