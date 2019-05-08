Куди піти на вихідні у Луцьку: 10–12 травня





Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні, а вікенд обіцяє бути насиченим, як у культурному, так і у розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.



Тому



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected].



П'ятниця, 10 травня



Подія: «Beer Mix: дискотівка на будь-який смак»

Тип заходу: Дискотівка

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: У цей вечір гостям обіцяють чергову мішанку пива з музикою. І де, як не в "Кораблику", її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будуть адаптовувати під смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси (не плутати з якісною поп-музикою) та москальні. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці.







Подія: Персональна виставка Павла Юрчука «Ледь абстрактне і трохи військове»

Тип заходу: Виставка

Місце: Галерея мистецтв

Початок: Виставка триватиме з 08.05.2019 по 29.05.2019 щотижня в Пн, Вт, Ср, Чт, Пн, Сб, Нд

Що обіцяють: Запрошують на відкриття персональної виставки художника з м. Володимира-Волинського Павла Юрчука «Ледь абстрактне і трохи військове». Відбудеться у нижній залі Галереї Мистецтв ВОНСХУ.







Подія: «Мандри епохами»

Тип заходу: Концерт

Місце: Палац культури міста Луцьк

Початок: 19:00

Що обіцяють: Живий звук! Акардіуш Годзінські (фортепіано, Польща), Олександр Ющук (Туба, Україна – Німеччина – Польща).

У програмі твори: Банедетто Марчелло, Роланда Шентпалі, Криштофа Пендерецькі, Ежена Бозза, Яна Кшивіцкі, Левка Колодуба, Вітторіо Монті.







Подія: «Вальсує світ, затамувавши подих, у вірі, і надії, і любові…»

Тип заходу: Концерт

Місце: Палац культури міста Луцька

Початок: 17:00

Що обіцяють: З нагоди Міжнародного дня танцю в Палаці культури міста Луцька відбудеться свято класичного танцю «Вальсує світ, затамувавши подих, у вірі, і надії. і любові...»

Вхід вільний. Концерт організований за підтримки Луцької міської ради, департаменту культури Луцької міської ради, та палацу культури міста Луцьк.







Субота, 11 травня



Подія: Концерт народного аматорського ансамблю бального танцю «Юність»

Тип заходу: Концерт

Місце: Палац культури міста Луцька

Початок: 18:00

Що обіцяють: Жителів міста та гостей запрошують відвідати концерт народного аматорського ансамблю бального танцю «Юність» та вокальної студії «СолоМрія». Організований за підтримки департаменту культури Луцької міської ради та палацу культури міста Луцьк. Обіцяють насичену і цікаву програму. Любителі мистецтва зможуть насолодитися чуттєвими і зворушливими виступами, отримати естетичне задоволення і надихнутися на власні творчі прориви. Під час виступів усіх просять долучатися до благодійної акції.







Подія: Lutsk Food Fest: Гастро Тур

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Луцький замок (вул. Кафедральна, 1)

Початок: Фестиваль триватиме два дні: 11.05.2019 та 12.05.2019

Що обіцяють: Ювілейний V сезон гастрономічного фестивалю «LutskFoodFest» традиційно відбудеться у Луцькому замку. Бажаючим відвідати захід не потрібно перевіряти, чи є вони у реєстрах організаторів, адже головне, що вони вже давно у їхніх серцях,– стверджують організатори. Нікому з відвідувачів не доведеться обирати кращого – їм запропонують скуштувати одразу декілька варіантів. Обіцяють, що все відбудеться одним туром, але триватиме два дні. Закликають стежити за оновленнями, підписуватись у соцмережах і робити правильний вибір.



Обіцяють насичену програму фестивалю!







Неділя, 12 травня



Заходи з нагоди Дня матері від департаменту культури Луцької міської ради!



Подія: «Цілую ніжно материнські руки»

Тип заходу: Концерт

Місце: Теремнівський будинок культури

Початок: 18:00

Що обіцяють: Запрошують відвідати чуттєвий концерт «Цілую ніжно материнські руки», присвячений Дню матері. Подія відбудеться за участі народної аматорської хорової капели «Злагода». Вхід вільний.







Подія: «Вишиті обереги єднання»

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Театральний майдан міста Луцьк

Початок: З 9:00

Що обіцяють: традиційно з нагоди Дня матері в Луцьку відбудеться Х-й ювілейний, Всеукраїнський фестиваль вишитих рушників «Вишиті обереги єднання».

Запрошують лучан та гостей міста на Театральний майдан з 9.00 години.

Протягом дня:

- виставка-ярмарок вишитих рушників та народних промислів, короваїв та хлібопекарської продукції,

- конкурс дитячих малюнків на асфальті,

- флешмоби,

- святкова хода з рушниками,

- збір коштів на будівництво храму в м. Волноваха,

- концерти за участю Василя Чепелюка, Адама Горбатюка, Степана Галябарди та ін.,

- ретро танцювальна програма,

- молодіжна дискотека

та багато іншого!

Прикрасьте в цей день вікна своїх осель, балконів, установ, організацій.

«Хай доля стелиться Вам рушниками!»,– бажають організатори.







10 – 12 травня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Покемон. Детектив Пікачу»

Жанр: Фантастика, фентезі, детектив, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 12:05; 14:00; 16:00; 17:00; 18:00; 20:00

Про що фільм: Історія починається з таємничого зникнення приватного детектива екстра класу Гаррі Гудмана, розслідувати яке належить його 21-річному сину Тіму. Допомогу в розслідуванні йому надасть колишній партнер батька, детектив Пікачу - сміховинний, дотепний і чарівний сищик, який є загадкою навіть для себе самого. Виявивши, що вони якимось фантастичним чином здатні спілкуватися один з одним, Тім і Пікачу об'єднують зусилля в захоплюючому розслідуванні цієї заплутаної історії. У гонитві за доказами по неоновим вулицям Райм Сіті - сучасного мегаполісу, де люди і покемони живуть пліч-о-пліч в гіперреалістичному світі ігрового екшна, - вони зустрічають найрізноманітніших покемонів і розкривають жахливу змову, яка здатна зруйнувати це мирне співіснування і стати загрозою для всього всесвіту покемонів.







Фільм: «Шахрайки»

Жанр: Комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 19:30; 20:25; 21:25; 22:20

Про що фільм: Як стати успішною шахрайкою? Завжди будь геть узброєний: високі підбори, яскрава помада і головне - втягувальна білизна. Будь готова розплакатися в будь-який момент. Жоден чоловік не встоїть перед жіночими сльозами. Бери все, що «погано лежить» і добре блищить. За кожним мільйоном може ховатися мільярд. Не відмов собі в задоволенні перевірити.







Фільм: «Месники: Завершення» (Мовою оригіналу)

Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 12:50

Про що фільм: В кінці Війни Нескінченності Месники та Вартові Галактики програли – Танос зібрав усі камені Нескінченності на свою рукавичку, клацнув пальцями, через що половина населення Всесвіту зникла. Усі герої, які залишилися в живих, розкидані по різних куточках космосу... Багато хто з них втратили друзів, рідних, себе. Месники намагаються придумати новий план, щоб скасувати дії Таноса та повернути все на свої місця, яким би неможливим це не здавалося. Це буде грандіозний фінал багаторічної історії.







Фільм: «Омен: переродження»

Жанр: Жахи, трилер

Місце: «Premier City»

Початок: 11:15; 22:00

Про що фільм: Сара і Джон Тернер виховують сина-вундеркінда Майлза, який відрізняється геніальним інтелектом. З роками в поведінці хлопчика відбуваються зловісні зміни, пробуджуючи в Сарі побоювання, що здібності Майлза - результат впливу надприродних сил. Навколо восьмирічного генія відбуваються страшні події, які можна пояснити тільки його минулими інкарнаціями.





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І де, як не в "Кораблику", її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будуть адаптовувати під смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси (не плутати з якісною поп-музикою) та москальні. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці.Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: Галерея мистецтвПочаток: Виставка триватиме з 08.05.2019 по 29.05.2019 щотижня в Пн, Вт, Ср, Чт, Пн, Сб, НдЩо обіцяють: Запрошують на відкриття персональної виставки художника з м. Володимира-Волинського Павла Юрчука «Ледь абстрактне і трохи військове». Відбудеться у нижній залі Галереї Мистецтв ВОНСХУ.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац культури міста ЛуцькПочаток: 19:00Що обіцяють: Живий звук! Акардіуш Годзінські (фортепіано, Польща), Олександр Ющук (Туба, Україна – Німеччина – Польща).У програмі твори: Банедетто Марчелло, Роланда Шентпалі, Криштофа Пендерецькі, Ежена Бозза, Яна Кшивіцкі, Левка Колодуба, Вітторіо Монті.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 17:00Що обіцяють: З нагоди Міжнародного дня танцю в Палаці культури міста Луцька відбудеться свято класичного танцю «Вальсує світ, затамувавши подих, у вірі, і надії. і любові...»Вхід вільний. Концерт організований за підтримки Луцької міської ради, департаменту культури Луцької міської ради, та палацу культури міста Луцьк.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 18:00Що обіцяють: Жителів міста та гостей запрошують відвідати концерт народного аматорського ансамблю бального танцю «Юність» та вокальної студії «СолоМрія». Організований за підтримки департаменту культури Луцької міської ради та палацу культури міста Луцьк. Обіцяють насичену і цікаву програму. Любителі мистецтва зможуть насолодитися чуттєвими і зворушливими виступами, отримати естетичне задоволення і надихнутися на власні творчі прориви. Під час виступів усіх просять долучатися до благодійної акції.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Луцький замок (вул. Кафедральна, 1)Початок: Фестиваль триватиме два дні: 11.05.2019 та 12.05.2019Що обіцяють: Ювілейний V сезон гастрономічного фестивалю «LutskFoodFest» традиційно відбудеться у Луцькому замку. Бажаючим відвідати захід не потрібно перевіряти, чи є вони у реєстрах організаторів, адже головне, що вони вже давно у їхніх серцях,– стверджують організатори. Нікому з відвідувачів не доведеться обирати кращого – їм запропонують скуштувати одразу декілька варіантів. Обіцяють, що все відбудеться одним туром, але триватиме два дні. Закликають стежити за оновленнями, підписуватись у соцмережах і робити правильний вибір.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Теремнівський будинок культуриПочаток: 18:00Що обіцяють: Запрошують відвідати чуттєвий концерт «Цілую ніжно материнські руки», присвячений Дню матері. Подія відбудеться за участі народної аматорської хорової капели «Злагода». Вхід вільний.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Театральний майдан міста ЛуцькПочаток: З 9:00Що обіцяють: традиційно з нагоди Дня матері в Луцьку відбудеться Х-й ювілейний, Всеукраїнський фестиваль вишитих рушників «Вишиті обереги єднання».Запрошують лучан та гостей міста на Театральний майдан з 9.00 години.Протягом дня:- виставка-ярмарок вишитих рушників та народних промислів, короваїв та хлібопекарської продукції,- конкурс дитячих малюнків на асфальті,- флешмоби,- святкова хода з рушниками,- збір коштів на будівництво храму в м. Волноваха,- концерти за участю Василя Чепелюка, Адама Горбатюка, Степана Галябарди та ін.,- ретро танцювальна програма,- молодіжна дискотеката багато іншого!Прикрасьте в цей день вікна своїх осель, балконів, установ, організацій.«Хай доля стелиться Вам рушниками!»,– бажають організатори.Фільм:Жанр: Фантастика, фентезі, детектив, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 12:05; 14:00; 16:00; 17:00; 18:00; 20:00Про що фільм: Історія починається з таємничого зникнення приватного детектива екстра класу Гаррі Гудмана, розслідувати яке належить його 21-річному сину Тіму. Допомогу в розслідуванні йому надасть колишній партнер батька, детектив Пікачу - сміховинний, дотепний і чарівний сищик, який є загадкою навіть для себе самого. Виявивши, що вони якимось фантастичним чином здатні спілкуватися один з одним, Тім і Пікачу об'єднують зусилля в захоплюючому розслідуванні цієї заплутаної історії. У гонитві за доказами по неоновим вулицям Райм Сіті - сучасного мегаполісу, де люди і покемони живуть пліч-о-пліч в гіперреалістичному світі ігрового екшна, - вони зустрічають найрізноманітніших покемонів і розкривають жахливу змову, яка здатна зруйнувати це мирне співіснування і стати загрозою для всього всесвіту покемонів.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 19:30; 20:25; 21:25; 22:20Про що фільм: Як стати успішною шахрайкою? Завжди будь геть узброєний: високі підбори, яскрава помада і головне - втягувальна білизна. Будь готова розплакатися в будь-який момент. Жоден чоловік не встоїть перед жіночими сльозами. Бери все, що «погано лежить» і добре блищить. За кожним мільйоном може ховатися мільярд. Не відмов собі в задоволенні перевірити.Фільм:Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 12:50Про що фільм: В кінці Війни Нескінченності Месники та Вартові Галактики програли – Танос зібрав усі камені Нескінченності на свою рукавичку, клацнув пальцями, через що половина населення Всесвіту зникла. Усі герої, які залишилися в живих, розкидані по різних куточках космосу... Багато хто з них втратили друзів, рідних, себе. Месники намагаються придумати новий план, щоб скасувати дії Таноса та повернути все на свої місця, яким би неможливим це не здавалося. Це буде грандіозний фінал багаторічної історії.Фільм:Жанр: Жахи, трилерМісце: «Premier City»Початок: 11:15; 22:00Про що фільм: Сара і Джон Тернер виховують сина-вундеркінда Майлза, який відрізняється геніальним інтелектом. З роками в поведінці хлопчика відбуваються зловісні зміни, пробуджуючи в Сарі побоювання, що здібності Майлза - результат впливу надприродних сил. Навколо восьмирічного генія відбуваються страшні події, які можна пояснити тільки його минулими інкарнаціями.

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