На водоймах Волині з початку року загинули 10 осіб





Про це йшлося 10 травня під час засідання регіональної комісії Волинської ОДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – пишуть



Минулого року на водних об’єктах Волині загинули 68 осіб, із яких 11 неповнолітніх дітей. Найбільше випадків зафіксували у Шацькому, Камінь-Каширському та Луцькому районах.



Більшість випадків пов’язані з необережністю: купанням у необладнаних і невизначених місцях, а також недотриманням правил безпеки на воді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із початку 2019 року на водних об'єктах Волині загинули 10 осіб, зокрема одна дитина.Про це йшлося 10 травня під час засідання регіональної комісії Волинської ОДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – пишуть Волинські Новини Минулого року на водних об’єктах Волині загинули 68 осіб, із яких 11 неповнолітніх дітей. Найбільше випадків зафіксували у Шацькому, Камінь-Каширському та Луцькому районах.Більшість випадків пов’язані з необережністю: купанням у необладнаних і невизначених місцях, а також недотриманням правил безпеки на воді.

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