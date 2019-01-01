На водоймах Волині з початку року загинули 10 осіб
Сьогодні, 19:19
Із початку 2019 року на водних об'єктах Волині загинули 10 осіб, зокрема одна дитина.
Про це йшлося 10 травня під час засідання регіональної комісії Волинської ОДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – пишуть Волинські Новини.
Минулого року на водних об’єктах Волині загинули 68 осіб, із яких 11 неповнолітніх дітей. Найбільше випадків зафіксували у Шацькому, Камінь-Каширському та Луцькому районах.
Більшість випадків пов’язані з необережністю: купанням у необладнаних і невизначених місцях, а також недотриманням правил безпеки на воді.
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Про це йшлося 10 травня під час засідання регіональної комісії Волинської ОДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – пишуть Волинські Новини.
Минулого року на водних об’єктах Волині загинули 68 осіб, із яких 11 неповнолітніх дітей. Найбільше випадків зафіксували у Шацькому, Камінь-Каширському та Луцькому районах.
Більшість випадків пов’язані з необережністю: купанням у необладнаних і невизначених місцях, а також недотриманням правил безпеки на воді.
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