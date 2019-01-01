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На водоймах Волині з початку року загинули 10 осіб

На водоймах Волині з початку року загинули 10 осіб
Із початку 2019 року на водних об'єктах Волині загинули 10 осіб, зокрема одна дитина.

Про це йшлося 10 травня під час засідання регіональної комісії Волинської ОДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – пишуть Волинські Новини.

Минулого року на водних об’єктах Волині загинули 68 осіб, із яких 11 неповнолітніх дітей. Найбільше випадків зафіксували у Шацькому, Камінь-Каширському та Луцькому районах.

Більшість випадків пов’язані з необережністю: купанням у необладнаних і невизначених місцях, а також недотриманням правил безпеки на воді.

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Теги: Волинь, потопельник. водойма
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