Рух через «Устилуг» може бути ускладнений, – волинські митники

Волинська митниця ДФС попереджає про можливі ускладення під час перетину українсько-польського кордону через «Устилуг».Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.За інформацією польських колег, у Зосині з 15 травня до серпня 2019року буде реконструюватись дорожнє покриття. Тому поетапно одна зі смуг руху у цей період не функціонуватиме, що може призвести до зменшення пропускної спроможності МАПП.Також Волинська митниця вже інформувала, що від 1 квітня 2019року до листопада 2020 року в адміністративних межах міста Хелмпроводяться будівельні роботи на дорозі державного значення №12, щоутруднює доїзд до МАПП Дорогуськ. Цей міжнародний автомобільний пункт пропуску є суміжним до Ягодина.Відтак, митниця рекомендує водіям уважно слідкувати за онлайн-картами черг у пунктах пропуску і раціонально планувати свої поїздки, обираючи оптимальні маршрути. Стан заповнення під’їзних шляхів до пунктів пропуску через державний кордон відображається у реальному часі на сайтах Державної фіскальної та Державної прикордонної служб України, на сайті Волинської облдержадміністрації.Про час очікування на перетин українсько-польського кордону можнадізнатись