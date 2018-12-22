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Рух через «Устилуг» може бути ускладнений, – волинські митники

Рух через «Устилуг» може бути ускладнений, – волинські митники
Волинська митниця ДФС попереджає про можливі ускладення під час перетину українсько-польського кордону через «Устилуг».

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

За інформацією польських колег, у Зосині з 15 травня до серпня 2019
року буде реконструюватись дорожнє покриття. Тому поетапно одна зі смуг руху у цей період не функціонуватиме, що може призвести до зменшення пропускної спроможності МАПП.

Також Волинська митниця вже інформувала, що від 1 квітня 2019
року до листопада 2020 року в адміністративних межах міста Хелм
проводяться будівельні роботи на дорозі державного значення №12, що
утруднює доїзд до МАПП Дорогуськ. Цей міжнародний автомобільний пункт пропуску є суміжним до Ягодина.

Відтак, митниця рекомендує водіям уважно слідкувати за онлайн-
картами черг у пунктах пропуску і раціонально планувати свої поїздки, обираючи оптимальні маршрути. Стан заповнення під’їзних шляхів до пунктів пропуску через державний кордон відображається у реальному часі на сайтах Державної фіскальної та Державної прикордонної служб України, на сайті Волинської облдержадміністрації.

Про час очікування на перетин українсько-польського кордону можна
дізнатись за посиланням.

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Теги: Устилуг, митниця, Волинь
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