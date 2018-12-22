Рух через «Устилуг» може бути ускладнений, – волинські митники
Сьогодні, 10:36
Волинська митниця ДФС попереджає про можливі ускладення під час перетину українсько-польського кордону через «Устилуг».
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
За інформацією польських колег, у Зосині з 15 травня до серпня 2019
року буде реконструюватись дорожнє покриття. Тому поетапно одна зі смуг руху у цей період не функціонуватиме, що може призвести до зменшення пропускної спроможності МАПП.
Також Волинська митниця вже інформувала, що від 1 квітня 2019
року до листопада 2020 року в адміністративних межах міста Хелм
проводяться будівельні роботи на дорозі державного значення №12, що
утруднює доїзд до МАПП Дорогуськ. Цей міжнародний автомобільний пункт пропуску є суміжним до Ягодина.
Відтак, митниця рекомендує водіям уважно слідкувати за онлайн-
картами черг у пунктах пропуску і раціонально планувати свої поїздки, обираючи оптимальні маршрути. Стан заповнення під’їзних шляхів до пунктів пропуску через державний кордон відображається у реальному часі на сайтах Державної фіскальної та Державної прикордонної служб України, на сайті Волинської облдержадміністрації.
Про час очікування на перетин українсько-польського кордону можна
дізнатись за посиланням.
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Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
За інформацією польських колег, у Зосині з 15 травня до серпня 2019
року буде реконструюватись дорожнє покриття. Тому поетапно одна зі смуг руху у цей період не функціонуватиме, що може призвести до зменшення пропускної спроможності МАПП.
Також Волинська митниця вже інформувала, що від 1 квітня 2019
року до листопада 2020 року в адміністративних межах міста Хелм
проводяться будівельні роботи на дорозі державного значення №12, що
утруднює доїзд до МАПП Дорогуськ. Цей міжнародний автомобільний пункт пропуску є суміжним до Ягодина.
Відтак, митниця рекомендує водіям уважно слідкувати за онлайн-
картами черг у пунктах пропуску і раціонально планувати свої поїздки, обираючи оптимальні маршрути. Стан заповнення під’їзних шляхів до пунктів пропуску через державний кордон відображається у реальному часі на сайтах Державної фіскальної та Державної прикордонної служб України, на сайті Волинської облдержадміністрації.
Про час очікування на перетин українсько-польського кордону можна
дізнатись за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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