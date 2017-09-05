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Ще два села у Ратнівському районі отримали сучасні дитячі майданчики. ВІДЕО

Ще два села у Ратнівському районі отримали сучасні дитячі майданчики. ВІДЕО
Справжнім святом для дітвори сіл Здомишель та Млинове Ратнівського району стало відкриття нових ігрових майданчиків.

Їх придбали та встановили за кошти субвенції з державного бюджету, які надійшли в район за поданням народного депутата України Степана Івахіва.

Вартість кожного з таких об'єктів — 89 тисяч гривень.

"В рамках програми “Діти — наше майбутнє” благодійний фонд “Патріоти Волині” з перших днів своєї роботи встановлює дитячі майданчики в населених пунктах виборчого округу Степана Івахіва. На щастя, їх у нас - понад 250, а тому лише своїм коштом виконати всі замовлення від громад ми не в змозі. І вже кілька років ми робимо це і за кошти цільової субвенції на соціально-економічний розвиток, які надходять в округ за поданням народного депутата. В такий спосіб ми вже встановили більше 15-ти сучасних ігрових майданчиків для маленьких волинян. Тепер черга дійшла до сіл Здомишель та Млинове у Ратнівському районі", - - розповідає директор БФ “Патріоти Волині” Павло Самолюк.

В обох населених пунктах на відкриття майданчиків зібрались не лише дошкільнята, а й учні початкових класів. Разом із дітьми прийшли батьки та бабусі. Сільський дитсадок у Здомишлі нині відвідують 47 дітей. Будівля далеко не нова, але її підтримують в належному стані. Нові гірки, каруселі та гойдалки тепер є окрасою шкільного подвір’я.

"Відкриття майданчика — приємна подія, адже такі подарунки бувають не кожен рік. На майданчику діти зможуть розвиватися фізично, що важливо. Подивіться, який у них сьогодні гарний настрій, скільки емоцій! Тому щиро дякуємо Степану Петровичу за такий подарунок і за все, що він зробив для нашої школи та села"- зауважує директор Здомишельського НВК “ЗОШ-дитсадок” Анатолій Омелько.

З радісною подією дітей та жителів обох сіл привітала помічник Степана Івахіва Наталія Маленицька. За сприяння благодійного фонду “Патріоти Волині” в гості до дітей приїхали веселі клоуни з ковельської дитячої студії “Капітошка”. Найбільш активні учасники розваг отримали призи та подарунки від благодійників.

Такі ж ігрові майданчики до Великодня та травневих свят також відкрили у селах Голядин та Ростань Шацького району.
Ще два села у Ратнівському районі отримали сучасні дитячі майданчики. ВІДЕО
Ще два села у Ратнівському районі отримали сучасні дитячі майданчики. ВІДЕО


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Теги: майданчики, Степан Івахів, благодійність, діти
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