Ще два села у Ратнівському районі отримали сучасні дитячі майданчики. ВІДЕО

Справжнім святом для дітвори сіл Здомишель та Млинове Ратнівського району стало відкриття нових ігрових майданчиків.Їх придбали та встановили за кошти субвенції з державного бюджету, які надійшли в район за поданням народного депутата УкраїниВартість кожного з таких об'єктів — 89 тисяч гривень."В рамках програми “Діти — наше майбутнє” благодійний фонд “Патріоти Волині” з перших днів своєї роботи встановлює дитячі майданчики в населених пунктах виборчого округу Степана Івахіва. На щастя, їх у нас - понад 250, а тому лише своїм коштом виконати всі замовлення від громад ми не в змозі. І вже кілька років ми робимо це і за кошти цільової субвенції на соціально-економічний розвиток, які надходять в округ за поданням народного депутата. В такий спосіб ми вже встановили більше 15-ти сучасних ігрових майданчиків для маленьких волинян. Тепер черга дійшла до сіл Здомишель та Млинове у Ратнівському районі", - - розповідає директор БФ “Патріоти Волині”В обох населених пунктах на відкриття майданчиків зібрались не лише дошкільнята, а й учні початкових класів. Разом із дітьми прийшли батьки та бабусі. Сільський дитсадок у Здомишлі нині відвідують 47 дітей. Будівля далеко не нова, але її підтримують в належному стані. Нові гірки, каруселі та гойдалки тепер є окрасою шкільного подвір’я."Відкриття майданчика — приємна подія, адже такі подарунки бувають не кожен рік. На майданчику діти зможуть розвиватися фізично, що важливо. Подивіться, який у них сьогодні гарний настрій, скільки емоцій! Тому щиро дякуємо Степану Петровичу за такий подарунок і за все, що він зробив для нашої школи та села"- зауважує директор Здомишельського НВК “ЗОШ-дитсадок”З радісною подією дітей та жителів обох сіл привітала помічник Степана Івахіва. За сприяння благодійного фонду “Патріоти Волині” в гості до дітей приїхали веселі клоуни з ковельської дитячої студії “Капітошка”. Найбільш активні учасники розваг отримали призи та подарунки від благодійників.Такі ж ігрові майданчики до Великодня та травневих свят також відкрили у селах Голядин та Ростань Шацького району.