Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 10:52
На Волині 10 травня в окремих ділянках притоки Прип'яті рівень води буде підвищуватися.
Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"За даними УкрГідрометцентру, 10 травня на правих притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська обл.) на 0,2 - 0,7 м, на окремих ділянках можливий вихід води на заплаву", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"За даними УкрГідрометцентру, 10 травня на правих притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська обл.) на 0,2 - 0,7 м, на окремих ділянках можливий вихід води на заплаву", - йдеться у повідомлені.
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