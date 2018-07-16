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Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках

Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
На Волині 10 травня в окремих ділянках притоки Прип'яті рівень води буде підвищуватися.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, 10 травня на правих притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська обл.) на 0,2 - 0,7 м, на окремих ділянках можливий вихід води на заплаву", - йдеться у повідомлені.

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Теги: вода, рівень, попередження
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