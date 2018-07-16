Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках





Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



"За даними УкрГідрометцентру, 10 травня на правих притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська обл.) на 0,2 - 0,7 м, на окремих ділянках можливий вихід води на заплаву", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 10 травня в окремих ділянках притоки Прип'яті рівень води буде підвищуватися.Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій."За даними УкрГідрометцентру, 10 травня на правих притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська обл.) на 0,2 - 0,7 м, на окремих ділянках можливий вихід води на заплаву", - йдеться у повідомлені.

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