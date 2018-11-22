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В Миколаєві син викинув матір з вікна 7-го поверху

В Миколаєві син викинув матір з вікна 7-го поверху
В Миколаєві у четвер, 9 травня, 35-річний чоловік викинув свою матір з вікна 7-го поверху будинку.

Як зясували правоохоронці на місці події, потерпіла проживала разом зі своїм 35-річним сином, який часто влаштовував сварки з нею. І, будучи добряче напідпитку, чоловік знову влаштував сварку, під час якої і зіштовхнув матір з балкону будинку, - пише поліція Миколаївської області.

Чоловіка затримали. Тривають слідчі дії.



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Теги: Миколаїв, падіння, син, матір
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