В Миколаєві син викинув матір з вікна 7-го поверху





Як зясували правоохоронці на місці події, потерпіла проживала разом зі своїм 35-річним сином, який часто влаштовував сварки з нею. І, будучи добряче напідпитку, чоловік знову влаштував сварку, під час якої і зіштовхнув матір з балкону будинку, - пише поліція Миколаївської області.



Чоловіка затримали. Тривають слідчі дії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Миколаєві у четвер, 9 травня, 35-річний чоловік викинув свою матір з вікна 7-го поверху будинку.Як зясували правоохоронці на місці події, потерпіла проживала разом зі своїм 35-річним сином, який часто влаштовував сварки з нею. І, будучи добряче напідпитку, чоловік знову влаштував сварку, під час якої і зіштовхнув матір з балкону будинку, - пише поліція Миколаївської області.Чоловіка затримали. Тривають слідчі дії.

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