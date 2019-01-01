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Як у Луцьку відкриватимуть туристичний сезон

Як у Луцьку відкриватимуть туристичний сезон
У Луцьку в рамках урочистого відкриття туристичного сезону 2019 запланували провести низку заходів.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Так, 17 травня з 18.00 до 21.00 у місті триватиме арт-променад «Так звучить Луцьк». Під час заходу обмежать рух автомобілів на ділянках: Театральний майдан, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Градний Узвіз, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Кривий Вал, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Сенаторки Левчанівської, майдан Братський міст, перехрестя вул. Ковельська ‒ вул. Данила Галицького, перехрестя вул. Данила Галицького ‒ вул. Кафедральна та перехрестя вул. Караїмська ‒ вул. Кафедральна.

16-20 травня відбудеться прес-тур для журналістів українських та іноземних видань.

18 травня о 12.00 запланували провести загальнооглядову англомовну екскурсію Старим містом «Lutsk ‒ discover the pleasure»; о 14.00 ‒ велоекскурсія Луцьком; о 15.00 ‒ квест «Упізнай Луцьк»; о 17.00 ‒ тематична екскурсія «Імена Луцька».

Окрім того, 19 травня о 12.00 відбудеться презентація фотоальбому «Луцьк»; о 14.00 ‒ публічна лекція «Музика та музиканти на з'їзді монархів у Луцьку в 1429 році (реконструкція)»; о 15.00 ‒ публічна лекція «Музичне повсякдення Волині (середина XVI – початок XVII століть)».

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Теги: туризм, Луцьк
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