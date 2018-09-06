На Волині помер боєць 14 ОМБр

На Волині раптово помер боєць 14 окремої механізованої бригади Степан Ковалишин.Про це повідомили у прес-службі 14 ОМБр.Зазначили, що солдат перебував у відпустці за місцем проживання у Горохівському районі.«З нами Степан Володимирович прослужив майже рік і за цей час ми багато пережили разом... На жаль, у цьому недосконалому світі доводиться переживати такі скорботні миті...» – зазначили у прес-службі.Командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого побратима.«Спочивай з миром, солдате! Вічна тобі пам’ять!» – йдеться у дописі.