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На Волині помер боєць 14 ОМБр

На Волині помер боєць 14 ОМБр
На Волині раптово помер боєць 14 окремої механізованої бригади Степан Ковалишин.

Про це повідомили у прес-службі 14 ОМБр.

Зазначили, що солдат перебував у відпустці за місцем проживання у Горохівському районі.

«З нами Степан Володимирович прослужив майже рік і за цей час ми багато пережили разом... На жаль, у цьому недосконалому світі доводиться переживати такі скорботні миті...» – зазначили у прес-службі.

Командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого побратима.

«Спочивай з миром, солдате! Вічна тобі пам’ять!» – йдеться у дописі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.

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Теги: помер, 14 ОМБр, боєць, Волинь
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