На Волині помер боєць 14 ОМБр
Сьогодні, 11:19
На Волині раптово помер боєць 14 окремої механізованої бригади Степан Ковалишин.
Про це повідомили у прес-службі 14 ОМБр.
Зазначили, що солдат перебував у відпустці за місцем проживання у Горохівському районі.
«З нами Степан Володимирович прослужив майже рік і за цей час ми багато пережили разом... На жаль, у цьому недосконалому світі доводиться переживати такі скорботні миті...» – зазначили у прес-службі.
Командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого побратима.
«Спочивай з миром, солдате! Вічна тобі пам’ять!» – йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
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Про це повідомили у прес-службі 14 ОМБр.
Зазначили, що солдат перебував у відпустці за місцем проживання у Горохівському районі.
«З нами Степан Володимирович прослужив майже рік і за цей час ми багато пережили разом... На жаль, у цьому недосконалому світі доводиться переживати такі скорботні миті...» – зазначили у прес-службі.
Командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого побратима.
«Спочивай з миром, солдате! Вічна тобі пам’ять!» – йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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