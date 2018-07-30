На Lutsk Food Fest виступатиме чоловік, що автостопом дістався Антарктиди
Сьогодні, 11:33
На спікер-зоні гастрономічного фестивалю Lutsk Food Fest: гастро-тур виступатиме львів'янин Андрій Мочурад, який став першим українцем, що дістався Антарктиди автостопом.
Виступ Андрія відбудеться у суботу 11 травня о 15:00 год на території замку Любарта.
Андрій відвідав антарктичну станцію "Академік Вернадський". В Антарктиду хлопець добрався автостопом та попутними кораблями з Аргентини. Загалом львів'янин подолав 14 тис. км. Львів’янин хоче створити документальний фільм про діяльність українських науковців на південному полюсі. Також мандрівник подав попередню заявку на національний рекорд.
Тож лучан та гостей міста запрошують відвідати лекцію Андрія Мочурада та з перших вуст дізнатись про таку далеку мандрівку, деталі поїздки, виклики і ризики, найбільш цікаві та особливі моменти.
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Виступ Андрія відбудеться у суботу 11 травня о 15:00 год на території замку Любарта.
Андрій відвідав антарктичну станцію "Академік Вернадський". В Антарктиду хлопець добрався автостопом та попутними кораблями з Аргентини. Загалом львів'янин подолав 14 тис. км. Львів’янин хоче створити документальний фільм про діяльність українських науковців на південному полюсі. Також мандрівник подав попередню заявку на національний рекорд.
Тож лучан та гостей міста запрошують відвідати лекцію Андрія Мочурада та з перших вуст дізнатись про таку далеку мандрівку, деталі поїздки, виклики і ризики, найбільш цікаві та особливі моменти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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