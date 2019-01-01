На Волині ще 5 громад юридично перейшли до ПЦУ

У Волинській області ще 5 громад офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.Про це йдеться у розпорядженні голови ОДАЗміни внесли до статутів таких релігійних громад:- «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви у с.Бужанка Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Бужанка Іваничівського району Волинської області»;- «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви» с.Топилище Іваничівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Православної церкви України села Топилище Іваничівського району Волинської області»;- «Свято-Введенська релігійна громада Української православної церкви у с.Литовеж Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Введенська релігійна громада Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Литовеж Іваничівського району Волинської області»;- «Свято-Казансько-Богородична релігійна громада Української православної церкви у с.Гряди Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Казансько-Богородична релігійна громада Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Гряди Іваничівського району Волинської області»;- «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви» с.Бобичі Володимир-Волинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Української Православної Церкви (Православної Церкви України) с.Бобичі Володимир-Волинського району Волинської області».