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Волинський суд відправив у тюрму чоловіка, який 5 років тому зарізав молоду жінку

Волинський суд відправив у тюрму чоловіка, який 5 років тому зарізав молоду жінку
Після того, як Волинський апеляційний суд 25 березня залишив без змін вирок 48-річному Олегу Мельнику, якого Костопільський районний суд у лютому минулого року засудив до 8 років позбавлення волі за убивство Наталії Ящук, 8 травня вирок приведено до виконання.

Про це повідомляє прокуратура Рівненської області, - пише Рівне вечірнє.

Олега Мельника заарештували й відправили відбувати покарання в одну з колоній Рівненської області.

Донедавна засудженого Мельника ще бачили в Костополі, він вільно пересувався містом на автомобілі. Мама Наталії неодноразово нарікала, що від дня убивства їх доньки минуло вже 5 років, а винний і досі на свободі.

Нагадаємо, 14 лютого 2014 року нетверезий Мельник під час конфлікту у своєму будинку в Костополі з 32-річною Наталею, з якою підтримував близькі стосунки, ударив її кухонним ножем, від чого вона померла ще до приїзду швидкої допомоги. Свідків не було. Мельник не визнав себе винним. Провину доведено на підставі зібраних доказів. Автовласники Костополя знають Мельника як досвідченого автомайстра.

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Теги: вбивство, жінка, Рівненщина
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