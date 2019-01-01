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Поліцейські вилучили наркотики у двох лучан

Поліцейські вилучили наркотики у двох лучан
У двох жителів Луцька поліцейські виявили та вилучили марихуану та амфетамін.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Наркотики правоохоронці вилучили під час поверхневого огляду жителів міста. Зокрема, у 29-річного лучанина поліцейські знайшли паперовий згорток з марихуаною, вагою близько 5 г., а у раніше судимого 26-річного місцевого жителя – полімерний пакет з амфетаміном, масою 1 г.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-кримфналістичний центр МВС України.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на початку травня у Ковелі співробітники управління протидії наркозлочинності у Волинській області спільно із місцевими оперативниками затримали наркоторговця.

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Теги: поліція, Луцьк, наркотики, амфетамін, марихуана
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