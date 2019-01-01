На Волині медики витягли чоловіка «з того світу» у вагоні поїзда

Волинські медики врятували життя людині, якій стало зле у вагоні потяга.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на своїй сторінці у facebook.Так, 8 травня о 07:58 хв. до медиків "швидкої" поступило звернення щодо серцевого нападу у чоловіка, що знаходився у вагоні дизель-поїзда на залізничному вокзалі міста Ківерці.За щасливим збігом обставин, у вагоні, разом з хворим їхали на навчання студенти Ківерцівського медколеджу – учасники та призери серед студентських команд ІІІ Волинського чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги «Волинські медичні ралі 2018».Студенти оцінили стан хворого, як стан клінічної смерті, та розпочали проводити базову серцево-легеневу реанімацію (непрямий масаж серця).О 08 год. 04 хв. на місце прибула бригада Ківерцівського відділення екстреної медичної допомоги та продовжила проводити розширені реанімаційні заходи у вагоні дизель-поїзда.А о 08 год. 24 хв., після проведення другої дефібриляції при фібриляції шлуночків, відновився серцевий ритм та самостійне дихання.На сьогоднішній день, хворий перебуває у реанімаційному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні в стабільно-важкому стані, прийшов до свідомості.