вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині медики витягли чоловіка «з того світу» у вагоні поїзда

На Волині медики витягли чоловіка «з того світу» у вагоні поїзда
Волинські медики врятували життя людині, якій стало зле у вагоні потяга.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на своїй сторінці у facebook.

Так, 8 травня о 07:58 хв. до медиків "швидкої" поступило звернення щодо серцевого нападу у чоловіка, що знаходився у вагоні дизель-поїзда на залізничному вокзалі міста Ківерці.

За щасливим збігом обставин, у вагоні, разом з хворим їхали на навчання студенти Ківерцівського медколеджу – учасники та призери серед студентських команд ІІІ Волинського чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги «Волинські медичні ралі 2018».

Студенти оцінили стан хворого, як стан клінічної смерті, та розпочали проводити базову серцево-легеневу реанімацію (непрямий масаж серця).

О 08 год. 04 хв. на місце прибула бригада Ківерцівського відділення екстреної медичної допомоги та продовжила проводити розширені реанімаційні заходи у вагоні дизель-поїзда.

А о 08 год. 24 хв., після проведення другої дефібриляції при фібриляції шлуночків, відновився серцевий ритм та самостійне дихання.

На сьогоднішній день, хворий перебуває у реанімаційному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні в стабільно-важкому стані, прийшов до свідомості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потяг, рятування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підозрілий пакунок у прокуратурі Волині залишила скандальна активістка
Сьогодні, 12:32
У приймальні прокуратури Волині жінка залишила пакет: чекають вибухотехніків
Сьогодні, 12:13
На Волині медики витягли чоловіка «з того світу» у вагоні поїзда
Сьогодні, 12:06
Поліцейські вилучили наркотики у двох лучан
Сьогодні, 12:01
Волинський суд відправив у тюрму чоловіка, який 5 років тому зарізав молоду жінку
Сьогодні, 11:48
Схожі новини
Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО Місця «мокрющі»: у вагоні потяга «Ковель-Чернівці» протікає стеля. ФОТО
08 травень, 16:38
«Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО «Щоб як на нарах»: мережу обурив стан сезонного потяга «Одеса–Ковель». ФОТО
08 травень, 15:10
Потяг «Львів-Ковель» не курсуватиме декілька днів Потяг «Львів-Ковель» не курсуватиме декілька днів
07 травень, 14:07
Був у навушниках: підлітка збив потяг, з якого він йшов зустрічати матір Був у навушниках: підлітка збив потяг, з якого він йшов зустрічати матір
04 травень, 05:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька – довжелезна черга охочих безкоштовно перевірити родимки
Сьогодні, 13:21
 0
В Україні тимчасово заборонили етиловий спирт
Сьогодні, 13:09
 0
Волинські міграційники видворили за межі України чотирьох в'єтнамців та двох росіян
Сьогодні, 13:00
 0
Підозрілий пакунок у прокуратурі Волині залишила скандальна активістка
Сьогодні, 12:32
 0
У приймальні прокуратури Волині жінка залишила пакет: чекають вибухотехніків
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8