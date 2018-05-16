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У приймальні прокуратури Волині жінка залишила пакет: чекають вибухотехніків

У приймальні прокуратури Волині жінка залишила пакет: чекають вибухотехніків
У приймальній громадян прокуратури Волинської області жінка залишила пакет.

Про це розповіла кореспондентам речник Патрульної поліції Ольга Бузулук, пише UA:Волинь.

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приймальні громадян прокуратури Волині жінка залишила пакет.

Чекають вибухотехніків.

Деталі – згодом.
У приймальні прокуратури Волині жінка залишила пакет: чекають вибухотехніків
У приймальні прокуратури Волині жінка залишила пакет: чекають вибухотехніків
У приймальні прокуратури Волині жінка залишила пакет: чекають вибухотехніків

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Теги: прокуратура, Волинь, замінування, поліція
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Коментарі 1
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напевно, пообсерались з переляку? дістануть тепер відшкодування за зіпсовану форму?
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