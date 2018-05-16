У приймальні прокуратури Волині жінка залишила пакет: чекають вибухотехніків





Про це розповіла кореспондентам речник Патрульної поліції Ольга Бузулук, пише UA:Волинь.



На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приймальні громадян прокуратури Волині жінка залишила пакет.



Чекають вибухотехніків.



Деталі – згодом.



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