У приймальні прокуратури Волині жінка залишила пакет: чекають вибухотехніків
Сьогодні, 12:13
У приймальній громадян прокуратури Волинської області жінка залишила пакет.
Про це розповіла кореспондентам речник Патрульної поліції Ольга Бузулук, пише UA:Волинь.
На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приймальні громадян прокуратури Волині жінка залишила пакет.
Чекають вибухотехніків.
Деталі – згодом.
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Про це розповіла кореспондентам речник Патрульної поліції Ольга Бузулук, пише UA:Волинь.
На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приймальні громадян прокуратури Волині жінка залишила пакет.
Чекають вибухотехніків.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
напевно, пообсерались з переляку? дістануть тепер відшкодування за зіпсовану форму?
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