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«FigliMigli» запрошує малечу на травневі розваги*

«FigliMigli» запрошує малечу на травневі розваги*
У дитячому розважальному центрі «FigliMigli» запрошують малят на травневі розваги.

10 травня до Дня Матері БЕЗКОШТОВНІ майстер-класи «Зроби подарунок мамі».

Чекаємо наших маленьких гостей о 16:00 та 18:00. Подарунки зроблені руками діток, для мами особливо цінні!

15 травня, 17:00 – розважальна програма «Створи свій фільм». Запрошуємо усіх бажаючих стати акторами німого фільму, справжня камера, режисер, костюмер та гример.

24 травня, 17:00 – вечірка «Галопом по Figli». Дискотека, розваги, подарунки, море емоцій та позитиву. Вартість квитка 120грн (у вартість входить участь у вечірці та можливість розважатись у зоні батутів та віртуальній зоні «Світ майбутнього»). Поспішайте, кількість квитків обмежена.

29 травня 17:00 БЕЗКОШТОВНІ майстер-класи «Хімічні експерименти з Дракошою».

3-й поверх, ТРЦ ПортCity.

Деталі за тел.: 067 334 5087
«FigliMigli» запрошує малечу на травневі розваги*

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Теги: ПортCity, FigliMigli
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