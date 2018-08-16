«FigliMigli» запрошує малечу на травневі розваги*





10 травня до Дня Матері БЕЗКОШТОВНІ майстер-класи «Зроби подарунок мамі».



Чекаємо наших маленьких гостей о 16:00 та 18:00. Подарунки зроблені руками діток, для мами особливо цінні!



15 травня, 17:00 – розважальна програма «Створи свій фільм». Запрошуємо усіх бажаючих стати акторами німого фільму, справжня камера, режисер, костюмер та гример.



24 травня, 17:00 – вечірка «Галопом по Figli». Дискотека, розваги, подарунки, море емоцій та позитиву. Вартість квитка 120грн (у вартість входить участь у вечірці та можливість розважатись у зоні батутів та віртуальній зоні «Світ майбутнього»). Поспішайте, кількість квитків обмежена.



29 травня 17:00 БЕЗКОШТОВНІ майстер-класи «Хімічні експерименти з Дракошою».



3-й поверх, ТРЦ ПортCity.



Деталі за тел.: 067 334 5087



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитячому розважальному центрі «FigliMigli» запрошують малят на травневі розваги.10 травня до Дня Матері БЕЗКОШТОВНІ майстер-класи «Зроби подарунок мамі».Чекаємо наших маленьких гостей о 16:00 та 18:00. Подарунки зроблені руками діток, для мами особливо цінні!15 травня, 17:00 – розважальна програма «Створи свій фільм». Запрошуємо усіх бажаючих стати акторами німого фільму, справжня камера, режисер, костюмер та гример.24 травня, 17:00 – вечірка «Галопом по Figli». Дискотека, розваги, подарунки, море емоцій та позитиву. Вартість квитка 120грн (у вартість входить участь у вечірці та можливість розважатись у зоні батутів та віртуальній зоні «Світ майбутнього»). Поспішайте, кількість квитків обмежена.29 травня 17:00 БЕЗКОШТОВНІ майстер-класи «Хімічні експерименти з Дракошою».3-й поверх, ТРЦ ПортCity.Деталі за тел.: 067 334 5087

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