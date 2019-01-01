Премії за квітень посадовцям Луцькради: кому дали найбільше





Ця ситуація вже не вперше. Раніше подібні документи оперативно були у вільному доступі на сайті міської ради. Така ситуація стала приводом для подання головним редактором



Разом з тим, відповідно до розпоряджень в.о. міського голови Григорій Пустовіта, які надіслали "Конкуренту" на запит, посадовці Луцькради отримали премії за квітень.



Їх виписали керівництву Луцькради, начальникам управлінь, департаментів, відділів та іншим спеціалістам.



Отож, преміюють:



у розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



-першого заступника міського голови Григорія Недопада;

у розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- заступника міського голови Костянтина Петрочука;

- заступника міського голови, керуючого справами виконкому Юрія Вербича;

у розмірі 240 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- радника міського голови Ігоря Поліщука;

у розмірі 130 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- радника міського голови Анатолія Миронюка;

у розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- помічника міського голови Бориса Смаля;

у розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- радника міського голови Мар′яну Сорочук;

у розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- секретарів керівника Наталію Вегу, О. Кроляк;

у розмірі 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- секретарів керівника Інну Клімову, Тетяну Шульгу, Л. Сливку.



За квітень отримали премії такі працівники апарату виконавчої влади:



150% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавки



- начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектора Веніамін Туз;



- начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Гальченко;

140% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавки



- заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Юрій Борис;



100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавки



начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько;



90% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок



начальник організаційного відділу Олена Барська;



80% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок



- начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала;

65% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок



заступник начальника управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй;

60% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



начальник відділу інформаційної роботи Зоя Балюк;

директор юридичного департаменту Наталія Юрченко;

55% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



директор департаменту державної реєстрації Юлія Соломко;

в.о. директора департаменту економічної політики Костянтина Патракеєва;

начальника управління міжнародного співробітництва га проектної діяльності Вікторія Гомонець;

начальник управління з питань праці Назарій Ігнатчук;

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк;

начальник управління інформаційно-комунікаційних технологій Олександр Король;

начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов;

начальник управління туризму та промоції Катерина Теліпська;

начальник відділу екології Анатолій Гламазда;

начальник відділу обліку та звітності, головного бухгалтера Світлана Горай;

начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима;

начальник архівного відділу Алла Дрейчан;

начальник загального відділу Надія Бортнік;

начальник відділу секретаріату Луцької міської ради Тетяна Касьянова;

начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова;

начальник господарсько-технічного відділу Анатолій Махецький;

начальник відділу архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць;

начальник служби у справах дітей Федір Шульган;

50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політики Сергій Омельчук;

заступник директора департаменту державної реєстрації, начальник відділу реєстрації місця проживання Марія Михальчук;

в.о. директор юридичного департаменту, заступник директора юридичного департаменту А. Максим’як;

заступник директора юридичного департаменту, начальник відділу судового представництва Інна Романова;

заступник начальника управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, начальник відділу міжнародних зв'язків Анна Вінцюк;

заступник начальника управління з питань праці, начальник відділу інспектування Інна Савчук;

заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський;

заступник начальника відділу програмно-комп'ютерного забезпечення Наталія Хмель;

заступник начальника управління транспорту та зв'язку, начальник відділу логістики перевезень Олександр Середа;

заступник начальника управління містобудування та архітектури, головний інженер Софія Гула;

в. о. начальника відділу оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи Н. Максимук;

заступник начальника відділу інформаційної роботи Жанна Перун;

заступник начальника відділу інформаційної роботи Олександр Олішевський;

заступник начальника відділу обліку та звітності Тетяна Королюк;

в. о. начальника загального відділу Ольга Поліщук;

в. о. начальника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан;

заступник начальника архівного відділу Луцької міської ради В. Шепелюк;

заступник начальника відділу секретаріату Олександр Шеремета;

заступник начальника господарсько-технічного відділу Луцької міської ради, завідувач технічного сектору Віктор Міщук;

заступник начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сергій Літвицький;

заступник начальника управління соціальних служби у справах, начальник відділу опіки та піклування Тетяна Бондарук.

100% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:



начальник управління освіти Зіновія Лещенко;

директор департаменту ЖКГ Юрій Крась;

70% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:



заступник директора департаменту ЖКГ Наталія Коленда;

60% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:



директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова;

директор департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку" Лариса Карп'як;

директор департаменту культури Тетяна Гнатів;

директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода;

55% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:



директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик;

в. о. директора департаменту фінансів та бюджету, начальник бюджетного відділу Алла Саприк;

начальник управління охорони здоров'я Микола Якимчук;

начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай;

начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко;

начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан;

начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан;

50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:



заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк;

директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська;

заступник директора департаменту муніципальної варти, начальник відділу демонтажів Роман Кулик;

перший заступник директора департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку" Тетяна Книш;

заступник директора департаменту ЦНАП, начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій О. Катюха;

заступник директора департаменту ЦНАП, адміністратор В. Сарай;

заступник директора департаменту ЦНАП, адміністратор О. Салій;

заступник директор департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальник відділу сім’ї та молоді Катерина Шкльода;

заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник відділу доходів бюджету Людмила Гаврилевська;

заступник директора департаменту культури Андрій Ломага;

перший заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Корецька;

заступник директора департаменту соціальної політики В. Клімук;

заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Янчук;

заступник начальника управління освіти, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Тетяна Силка;

заступник начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг Тетяна Чемерис;

заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності Тарас Тарасюк;

заступник начальника управління охорони здоров’я Віктор Глухманюк;

в. о. начальника управління капітального будівництва Микола Цвірук;

заступник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олена Бондарчук.

Преміювання відбувається на підставі пропозицій керівництва Луцькради та у межах фонду оплати праці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На запит «Конкурента» у міській раді надіслали копії розпоряджень щодо преміювання працівників міської ради. Однак у вільному доступі на сайті міської ради пошук їх не знаходить. Хоча розпорядження датовані 23 квітням 2019 року.Ця ситуація вже не вперше. Раніше подібні документи оперативно були у вільному доступі на сайті міської ради. Така ситуація стала приводом для подання головним редактором «Конкуренту» Андрієм Лучиком судового позову про незаконність таких дій посадовців Луцької міської ради Разом з тим, відповідно до розпоряджень в.о. міського голови Григорій Пустовіта, які надіслали "Конкуренту" на запит, посадовці Луцькради отримали премії за квітень.Їх виписали керівництву Луцькради, начальникам управлінь, департаментів, відділів та іншим спеціалістам.Отож, преміюють:у розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:-першого заступника міського головиу розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:- заступника міського голови- заступника міського голови, керуючого справами виконкомуу розмірі 240 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:- радника міського головиу розмірі 130 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:- радника міського головиу розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:- помічника міського головиу розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:- радника міського головиу розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:- секретарів керівника Наталіюу розмірі 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:- секретарів керівникаЗа квітень отримали премії такі працівники апарату виконавчої влади:150% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавки- начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектора- начальник відділу ведення Державного реєстру виборців140% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавки- заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавкиначальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи90% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавокначальник організаційного відділу80% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок- начальник управління земельних ресурсів65% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавокзаступник начальника управління земельних ресурсів60% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:начальник відділу інформаційної роботидиректор юридичного департаменту55% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:директор департаменту державної реєстраціїв.о. директора департаменту економічної політикиначальника управління міжнародного співробітництва га проектної діяльностіначальник управління з питань праціначальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населенняначальник управління інформаційно-комунікаційних технологійначальник управління транспорту та зв’язкуначальник управління туризму та промоціїначальник відділу екологіїначальник відділу обліку та звітності, головного бухгалтераначальник відділу кадрової роботи та нагородначальник архівного відділуначальник загального відділуначальник відділу секретаріату Луцької міської радиначальник відділу зв’язків з громадськістюначальник господарсько-технічного відділуначальник відділу архітектурно-будівельного контролюначальник служби у справах дітей50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політикизаступник директора департаменту державної реєстрації, начальник відділу реєстрації місця проживанняв.о. директор юридичного департаменту, заступник директора юридичного департаментузаступник директора юридичного департаменту, начальник відділу судового представництвазаступник начальника управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, начальник відділу міжнародних зв'язківзаступник начальника управління з питань праці, начальник відділу інспектуваннязаступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннязаступник начальника відділу програмно-комп'ютерного забезпеченнязаступник начальника управління транспорту та зв'язку, начальник відділу логістики перевезеньзаступник начальника управління містобудування та архітектури, головний інженерв. о. начальника відділу оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботизаступник начальника відділу інформаційної роботизаступник начальника відділу інформаційної роботизаступник начальника відділу обліку та звітностів. о. начальника загального відділув. о. начальника відділу кадрової роботи та нагородзаступник начальника архівного відділу Луцької міської ради В.заступник начальника відділу секретаріатузаступник начальника господарсько-технічного відділу Луцької міської ради, завідувач технічного секторузаступник начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролюзаступник начальника управління соціальних служби у справах, начальник відділу опіки та піклування100% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:начальник управління освітидиректор департаменту ЖКГ70% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:заступник директора департаменту ЖКГ60% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:директор департаменту фінансів та бюджетудиректор департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку"директор департаменту культуридиректор департаменту соціальної політики55% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:директор департаменту сім'ї, молоді та спортув. о. директора департаменту фінансів та бюджету, начальник бюджетного відділуначальник управління охорони здоров'яначальник управління розвитку підприємництва та реклами Нначальник відділу управління майном міської комунальної власностіначальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молодіначальник управління капітального будівництва50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:заступник директора департаменту ЖКГдиректор департаменту муніципальної вартизаступник директора департаменту муніципальної варти, начальник відділу демонтажівперший заступник директора департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку"заступник директора департаменту ЦНАП, начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологійзаступник директора департаменту ЦНАП, адміністраторзаступник директора департаменту ЦНАП, адміністраторзаступник директор департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальник відділу сім’ї та молодізаступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник відділу доходів бюджету Людмила Гаврилевська;заступник директора департаменту культуриперший заступник директора департаменту соціальної політикизаступник директора департаменту соціальної політикизаступник директора департаменту соціальної політикизаступник начальника управління освіти, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освітизаступник начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послугзаступник начальника відділу управління майном міської комунальної власностізаступник начальника управління охорони здоров’я Віктор Глухманюк;в. о. начальника управління капітального будівництва Микола Цвірук;заступник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молодіПреміювання відбувається на підставі пропозицій керівництва Луцькради та у межах фонду оплати праці.

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