З початку року у Ковельському районі стягнули більше 4 мільйонів аліментів
Сьогодні, 20:50
Державні виконавці Ковельського міськрайонного ВДВС з початку 2019 року стягнули 4 394 937 гривень аліментів.
Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.
«Сьогодні нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Ковельського району стягнули 4 394 937 грн аліментів з початку 2019 року. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів.
Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян», – повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.
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Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.
«Сьогодні нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Ковельського району стягнули 4 394 937 грн аліментів з початку 2019 року. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів.
Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян», – повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.
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