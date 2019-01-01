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З початку року у Ковельському районі стягнули більше 4 мільйонів аліментів

З початку року у Ковельському районі стягнули більше 4 мільйонів аліментів
Державні виконавці Ковельського міськрайонного ВДВС з початку 2019 року стягнули 4 394 937 гривень аліментів.

Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.

«Сьогодні нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Ковельського району стягнули 4 394 937 грн аліментів з початку 2019 року. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів.

Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян», – повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.

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Теги: аліменти, Волинь, Ковель
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