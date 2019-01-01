З початку року у Ковельському районі стягнули більше 4 мільйонів аліментів





Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.



«Сьогодні нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Ковельського району стягнули 4 394 937 грн аліментів з початку 2019 року. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів.



Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян», – повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.

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