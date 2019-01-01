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Волинські міграційники видворили за межі України чотирьох в'єтнамців та двох росіян

Волинські міграційники видворили за межі України чотирьох в'єтнамців та двох росіян
Волинські міграційники депортували за межі країни чотирьох громадян В'єтнаму та двох громадян Російської Федерації.

Про це повідомили у прес-службі Міграційній службі Волинської області.

Співробітники Управління ДМС України у Волинській області спільно з працівниками ГУНП та УСБУ області під час спільних відпрацювань у межах проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за дотриманням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант» виявили 10 громадян В'єтнаму та 2 громадян Російської Федерації, які без відповідних документів перебували на території Волинської області.

Після перевірки законності перебування на території України, міграційна служба встановила, що іноземці – незаконні мігранти. Стосовно них прийняті рішення про примусове повернення до країн походження.

8 травня 2019 року іноземці у супроводі представників УДМС України у Волинській області доставлені до міжнародного аеропорту "Бориспіль" та КПП "Сеньківка" і видворені за межі України.
Волинські міграційники видворили за межі України чотирьох в'єтнамців та двох росіян
Волинські міграційники видворили за межі України чотирьох в'єтнамців та двох росіян

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Теги: депортація, Волинь
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