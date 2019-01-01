Волинські міграційники видворили за межі України чотирьох в'єтнамців та двох росіян
Сьогодні, 13:00
Волинські міграційники депортували за межі країни чотирьох громадян В'єтнаму та двох громадян Російської Федерації.
Про це повідомили у прес-службі Міграційній службі Волинської області.
Співробітники Управління ДМС України у Волинській області спільно з працівниками ГУНП та УСБУ області під час спільних відпрацювань у межах проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за дотриманням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант» виявили 10 громадян В'єтнаму та 2 громадян Російської Федерації, які без відповідних документів перебували на території Волинської області.
Після перевірки законності перебування на території України, міграційна служба встановила, що іноземці – незаконні мігранти. Стосовно них прийняті рішення про примусове повернення до країн походження.
8 травня 2019 року іноземці у супроводі представників УДМС України у Волинській області доставлені до міжнародного аеропорту "Бориспіль" та КПП "Сеньківка" і видворені за межі України.
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Про це повідомили у прес-службі Міграційній службі Волинської області.
Співробітники Управління ДМС України у Волинській області спільно з працівниками ГУНП та УСБУ області під час спільних відпрацювань у межах проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за дотриманням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант» виявили 10 громадян В'єтнаму та 2 громадян Російської Федерації, які без відповідних документів перебували на території Волинської області.
Після перевірки законності перебування на території України, міграційна служба встановила, що іноземці – незаконні мігранти. Стосовно них прийняті рішення про примусове повернення до країн походження.
8 травня 2019 року іноземці у супроводі представників УДМС України у Волинській області доставлені до міжнародного аеропорту "Бориспіль" та КПП "Сеньківка" і видворені за межі України.
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